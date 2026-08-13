“No la aguanto más”: la cruel afirmación de la carta que dejó el femicida antes de asesinar a su esposa en Villa Devoto

El autor del femicidio en Villa Devoto dejó una carta en la que explicó por qué mató a su esposa. Según fuentes de la investigación, en la misiva el agresor describió las razones que motivaron su decisión de apuñalar a la madre de sus hijos y después intentar quitarse la vida. Resaltó una: “No la aguanto más”.

El ataque ocurrió minutos después de las 6.40 de este jueves en la habitación matrimonial, en la planta alta del PH situado en Pedro Morán al 5200; la menor de la pareja, de 8 años, fue testigo del femicidio.

Después de matar a su mujer, el autor del ataque, identificado como Walter Verón, de 56 años, intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo con el que mató a su esposa.

“No la aguanto más. Trabajé tanto por ella y mis hijos”, serían algunas de las cuestiones que expresó el femicida en la carta.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, a las 6.50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años afirmó que su padre había matado a su madre y que luego se había ido del PH. Agregó que dormía cuando su hermana de ocho años lo despertó y le contó lo sucedido. Un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató la muerte de la víctima al llegar al lugar.

Según confirmó el titular del SAME, el doctor Alberto Crescenti, la mujer -cuya identidad no trascendió- tenía heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen y murió en el acto por una “importante hemorragia”.

El femicida fue arrestado por la Policía de la Ciudad a unos 200 metros de la escena del crimen. Tenía, a simple vista, una importante herida cortante en su cuello. Fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde quedó internado en gravísimo estado. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, el fémur y el abdomen”, agregó Crescenti en diálogo con TN.

La investigación del caso está a cargo del juez nacional Darío Bonanno.