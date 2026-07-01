The Best Pizza Awards 2026: dos argentinos entre los 100 mejores pizzeros del mundo

Franco Kalifon quedó en el puesto 45 por Kalis Pizza, en Buenos Aires; Mauro Colagreco aparece en el puesto 60 junto a Paulo Corsi por Pecoranegra, en Menton
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Dos nombres argentinos quedaron dentro del Top 100 de The Best Pizza Awards 2026, el ranking global que reconoce a los mejores pizzaiolos del mundo. Franco Kalifon, fundador de Kalis Pizza, en Buenos Aires, se ubicó en el puesto 45; mientras que Mauro Colagreco aparece en el puesto 60 junto a Paulo Corsi por Pecoranegra, en Menton, Francia. La selección oficial de The Best Pizza Awards 2026 incluye a ambos dentro del listado global anunciado en Milán.
La distinción pone a la Argentina en una conversación dominada por Italia, pero cada vez más abierta a escenas pizzeros de Estados Unidos, Japón, España, Brasil, México y otros países. En el caso de Kalifon, el reconocimiento llega por una propuesta nacida en Núñez: pizza al estilo Nueva York, vendida por porción, con masa fina, crocante por fuera y jugosa en el centro. En el caso de Colagreco, el ranking distingue el trabajo de Pecoranegra, el proyecto que desarrolla en Francia junto a Corsi.
Qué reconoce The Best Pizza Awards
The Best Pizza Awards no ordena pizzerías como locales comerciales, sino a los pizzaiolos detrás de cada proyecto. La selección 2026 fue presentada en Milán y permite ordenar el listado por Top 100, nombre, ubicación o pizzería, según la página oficial del premio.
La edición 2026 tuvo como número uno a Francesco Martucci, de I Masanielli, en Caserta, Italia. El segundo puesto fue para Roberto Davanzo, de Bob Alchimia a Spicchi, en Montepaone, y el tercero para Francesco Capece, de Confine, en Milán.
Los argentinos premiados en The Best Pizza Awards 2026
Kalifon, de Núñez al mapa mundial de la pizza
Kalis Pizza abrió hace un año y medio en el barrio porteño de Núñez, con una propuesta directa: pizza de inspiración neoyorquina, menú breve y elaboración propia de varios productos. Kalifon lleva adelante el proyecto junto a su socio Martín Calzetti. En la cocina, la apuesta pasa por una masa fina, tomate San Marzano importado de Italia, mozzarella hecha en casa, pepperoni de elaboración propia y un helado soft de pistacho como cierre de la experiencia.
“Lo que buscamos no es ser buenos ni muy buenos, es ser memorables”, resume Kalifon. “Desde el primer bocado hasta el servicio, queremos que cada persona que viene a Kalis Pizza se lo acuerde para toda la vida”.
El reconocimiento de Kalifon se suma a otro antecedente internacional reciente: en febrero de 2026, Time Out eligió a Kalis Pizza en el puesto 8 de su ranking de las mejores pizzas del mundo, como único local argentino dentro de esa selección.
La trayectoria de Kalifon viene del pan artesanal: antes de Kalis Pizza, lideró Kalis Pan, una marca asociada al crecimiento de la panadería de masa madre en Buenos Aires. Con Kalis Pizza trasladó parte de esa obsesión por la fermentación, la textura y la regularidad del producto a un formato más urbano y veloz: porciones al estilo Nueva York, servidas con identidad porteña.
Mauro Colagreco, de Mirazur a Pecoranegra
El segundo nombre argentino dentro del Top 100 es Mauro Colagreco, ubicado en el puesto 60 junto a Paulo Corsi por Pecoranegra, en Menton, Francia. La distinción suma al universo pizzero a uno de los cocineros argentinos de mayor proyección internacional: Colagreco abrió Mirazur en 2006 en la Costa Azul francesa y, según la biografía oficial del restaurante, obtuvo tres estrellas Michelin, fue reconocido con una estrella verde Michelin y en 2022 fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO para la Biodiversidad.
Su carrera tuvo un punto de consagración en 2019, cuando Mirazur fue elegido como el mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants. Ese recorrido, asociado a una cocina marcada por el territorio, los productos de estación y la sustentabilidad, ahora aparece conectado con Pecoranegra, el proyecto por el que Colagreco y Corsi fueron incluidos entre los 100 mejores pizzeros del planeta.
Top 100 de The Best Pizza Awards 2026
- 1. Francesco Martucci — I Masanielli, Caserta, Italia. Instagram: @francescomartucciland / @imasanielli
- 2. Roberto Davanzo — Bob Alchimia a Spicchi, Montepaone, Italia.
- 3. Francesco Capece — Confine, Milán, Italia. Instagram: @pizzamaker_francesco / @confine_milano
- 4. Daniele Cason — The Pizza Bar on 38th, Tokio, Japón.
- 5. Gabriele Bonci — Pizzarium, Roma, Italia.
- 6. Jorge Sastre & Rafa Panatieri — Sartoria Panatieri, Barcelona, España.
- 7. Anthony Mangieri — Una Pizza Napoletana, Nueva York, Estados Unidos.
- 8. Jacopo Mercuro — 180 grammi, Roma, Italia. Instagram: @jacopo_mercuro / @180grammipizzeriaromana
- 9. Amalia Costantini — Mater, Fiano Romano, Italia. Instagram: @amaliacostantini
- 10. Dan Richer — Razza Pizza Artigianale, New Jersey, Estados Unidos. Instagram: @danricher / @razzanj
- 11. Simone Padoan — I Tigli, San Bonifacio, Italia. Instagram: s/d verificada
- 12. Raffaele Bonetta — Raf Bonetta Pizzeria, Nápoles, Italia. Instagram: s/d verificada
- 13. Pier Daniele Seu — TAC | Seu Pizza illuminati, Roma, Italia. Instagram: @pierdanieleseu
- 14. Yuki Motokura — Pizza Marumo, Tokio, Japón. Instagram: @yuki_motokura / @pizzamarumo
- 15. Luca Pezzetta — Clementina, Fiumicino, Italia. Instagram: @luca.pezzetta / @pizzeria.clementina
- 16. Francesco Granata — Napul’è, Vari, Grecia. Instagram: @francesco_granata1 / @napuleitalianfood
- 17. Ciccio Vitiello — Cambia-Menti, Caserta, Italia. Instagram: s/d verificada
- 18. Tsubasa Tamaki — Pizza Studio Tamaki, Tokio, Japón. Instagram: s/d verificada
- 19. Yuichi Ito — Crosta Pizzeria | Bianca Omakase, Makati, Filipinas. Instagram: @yuiichiiiiii / @biancaomakase / @crostapizzeria
- 20. Roberta Esposito — La Contrada, Aversa, Italia. Instagram: @robertaesposito_food / @la_contrada_aversa
- 21. Sandro Cubeddu — Re|Mi, Sassari, Italia. Instagram: s/d verificada
- 22. Mark Iacono — Lucali, Nueva York, Estados Unidos. Instagram: s/d verificada
- 23. Enzo Coccia — La Notizia 53 - La Notizia 94, Nápoles, Italia. Instagram: s/d verificada
- 24. Cristian Santomauro — L’Ammaccata Antica Pizza Cilentana, Casal Velino, Italia. Instagram: @lammaccata
- 25. Sasà Martucci — Sasà Martucci Pizzeria I Masanielli, Caserta, Italia. Instagram: @sasa_martucci / @sasamartucci.imasanielli
- 26. Massimiliano Prete — Sestogusto, Turín, Italia. Instagram: @pretemassimiliano / @sestogustotorino
- 27. Angelo Rumolo — Le Grotticelle, Caggiano, Italia. Instagram: @angelorumolo / @legrotticelle
- 28. Wylie Dufresne — Stretch Pizza, Nueva York, Estados Unidos. Instagram: @wyliedufresne / @stretchpizzanyc
- 29. Adriana Lerma — Pizza Félix, Ciudad de México, México. Instagram: @miwiwimi / @felixpizzabar
- 30. Vincenzo Onnembo — nNea Pizza, Ámsterdam, Países Bajos. Instagram: @the_filmbaker / @nnea_ams
- 31. Antonio Pappalardo — Inedito/Cascina dei Sapori, Brescia, Italia. Instagram: s/d verificada
- 32. Chris Decker — Truly Pizza, Dana Point, Estados Unidos. Instagram: s/d verificada
- 33. Carl McCluskey — Crisp Pizza W6, Londres, Reino Unido. Instagram: s/d verificada
- 34. Giorgia Caporuscio — Don Antonio, Nueva York, Estados Unidos. Instagram: @giorgia_caporuscio
- 35. Tony Felix Gemignani — Tony’s Pizza Napoletana, San Francisco, Estados Unidos. Instagram: @capopizza / @tonyspizza415
- 36. Salvatore Fiata — Fiata by Salvatore Fiata, Hong Kong, China. Instagram: s/d verificada
- 37. Luca Mastracci — Velo Pizzaioli Popolari/Luca! Di Luca Mastracci, Frosinone, Italia. Instagram: s/d verificada
- 38. Eloi Torrent — Gasparic, Can Blanc, España. Instagram: @eloitorrentp
- 39. Ivano Veccia — Lisola Restaurant, Ischia, Italia. Instagram: @ivanoveccia_ / @lisola_restaurant_ischia
- 40. Javier Ramirez — La Natural, Miami, Estados Unidos. Instagram: @gourmandj / @lanaturalmiami
- 41. Antonio Cavoto — MangiaPizza, Ámsterdam, Países Bajos. Instagram: s/d verificada
- 42. Dani Branca — Soffio Pizzeria, São Paulo, Brasil. Instagram: s/d verificada
- 43. Ciro Tutino — Bro. Ciro e Antonio Tutino, Nápoles, Italia. Instagram: s/d verificada
- 44. Josè Antonio Errante — Antonino’s Pizza Napoletana, Caracas, Venezuela. Instagram: @antoninopizzaiolo
- 45. Franco Kalifon — Kalis Pizza, Buenos Aires, la Argentina. Instagram: @francokalifon.pan / @kalis.pizza
- 46. Marco Carboni — Pizzeria della Madonna, Ciudad de México, México. Instagram: s/d verificada
- 47. Francesco Calò — Avenida Calò, Roma, Italia. Instagram: s/d verificada
- 48. Marisol Doyle — Leña Pizza+Bagels, Cleveland, Estados Unidos. Instagram: @marisoldo / @lenapizzabagels
- 49. Gioel Demaio — Demaio Pizza Gourmet, Bilbao, España. Instagram: @gioel_demaio / @demaio_bilbao
- 50. Vincenzo Abbate — Pizzeria Contemporanea, Aversa, Italia. Instagram: @vincenzoabbate.75 / @vincendo_abbate_lab_
- 51. Fellipe Zanuto — A Pizza da Mooca, São Paulo, Brasil. Instagram: @fellipezanuto / @apizzadamooca
- 52. Massimo Laveglia — L’Industrie, Nueva York, Estados Unidos. Instagram: s/d verificada
- 53. Francesco De Maria & Federico De Maria — I Vesuviani, Casello di Cisterna, Italia. Instagram: s/d verificada
- 54. William Sang Woo Joo — Pizzeria Sei, Los Ángeles, Estados Unidos. Instagram: s/d verificada
- 55. Matheus Ramos — QT Pizza Bar, São Paulo, Brasil. Instagram: s/d verificada
- 56. Daisuke Nakamura — Bacar, Okinawa, Japón. Instagram: s/d verificada
- 57. Jake Serebnick & Julian Geldmacher — Ceres, Nueva York, Estados Unidos. Instagram: @jakeserebnick / @julian_geldmacher / @ceres.nyc
- 58. Marco Carlesso & Leonardo Carrero — Pizza Verace, Ciudad de Panamá, Panamá. Instagram: @pizzaiololeo / @carlessomarco / @pizzaveracepty
- 59. Ryan Baddeley — Pizzeria Badiali, Toronto, Canadá. Instagram: @ryanbaddeley / @pizzeriabadiali
- 60. Mauro Colagreco & Paulo Corsi — Pecoranegra, Menton, Francia. Instagram: @maurocolagreco / @paulocorsi / @pecora_negra_pizzerias
- 61. Davide Di Chio — Alterego Pizza Boutique, Andria, Italia. Instagram: s/d verificada
- 62. Nils Saubes — L’Aperó, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Instagram: s/d verificada
- 63. Roberta De Sario — Motorino | Falcone, Hong Kong, China. Instagram: s/d verificada
- 64. Cristiano Taurisano — Luppolo & Farina, Latiano, Italia. Instagram: s/d verificada
- 65. Enzo Bastelli — Basta Pizzeria, Nola, Italia. Instagram: s/d verificada
- 66. Michele Volpicella — Winther Aker Brygge, Oslo, Noruega. Instagram: s/d verificada
- 67. Dejan Parun — Pizzeria Tramontana, Novi Sad, Serbia. Instagram: @deki_tramontana / @tramontana_novisad
- 68. Enzo, Salvatore & Cristiano Piccirillo — La Masardona, Nápoles, Italia. Instagram: @cristianopiccirillo
- 69. Isabella De Cham — Isabella De Cham Pizza Fritta, Nápoles, Italia. Instagram: @isabelladecham / @isabelladechampizzafritta
- 70. Jonathan Redoblado & Erick Marron — A Mano, Makati, Filipinas. Instagram: @jonathanredoblado / @amano.ph
- 71. Juan Gabriel Pérez — Posto, Boston, Estados Unidos. Instagram: @juangpizza / @postoboston
- 72. Paolo Salvo & Daniele Salvo — Bottega, Shanghái, China. Instagram: s/d verificada
- 73. Ted Thanwa — Peppina, Bangkok, Tailandia. Instagram: s/d verificada
- 74. Andrea Godi — GIGI Vera Pizza, Lecce, Italia. Instagram: s/d verificada
- 75. Giuseppe Oliva — SURT, Copenhague, Dinamarca. Instagram: s/d verificada
- 76. Justin De Leon — Apollonia’s Pizzeria, Los Ángeles, Estados Unidos. Instagram: s/d verificada
- 77. Luca Fabozzi — Licoli, Amberes, Bélgica. Instagram: s/d verificada
- 78. Pedro Siqueira — Sìsì Pizzaria, Río de Janeiro, Brasil. Instagram: @pedrosiqueira
- 79. Duda Ferreira — Lupita Pizzaria, Lisboa, Portugal. Instagram: @dudaferreira.pt / @lupita.pizzaria
- 80. Carmine Tangredi — Fortezza, Bogotá, Colombia. Instagram: @carmine_tangredi / @fortezza.pizzeria
- 81. Daniele Campana — Campana Pizza in Teglia/Campana 12, Corigliano, Italia. Instagram: @daniele_campana / @latondacampana12
- 82. Michele Fernando — Masillia, Bangkok, Tailandia. Instagram: @michele_mike_fernando / @massiliabkk
- 83. André Guidon — Leggera Pizza Napoletana, São Paulo, Brasil. Instagram: @andreguidon / @leggerapizzanapoletana
- 84. Davide Argentino — Forbici, Manchester, Reino Unido. Instagram: @davideargentinoitalianbaker / @forbicirestaurants
- 85. Antonio Miscellaneo — La Bottega Enoteca, Singapur. Instagram: s/d verificada
- 86. Nanu Youttananukorn — Maru Maru Pizza, Bangkok, Tailandia. Instagram: s/d verificada
- 87. Francesco Pompetti — Impastatori Pompetti, Roseto degli Abruzzi, Italia. Instagram: @francesco_pompetti / @impastatoripompetti_1984
- 88. Francis Pena — Casa Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana. Instagram: @casagazcue
- 89. Magdalena Perria, Sofia Paba & Daniela Tola — Locanda Sa Matracca, Cagliari, Italia. Instagram: s/d verificada
- 90. Pablo Kuilboer & Alexander Guaita — Salumeria Garden, San Julian, Malta. Instagram: @gonepablo / @alitoguaita / @salumeriagardens
- 91. Antonio Brancato — Anto Pizzeria, Singapur. Instagram: s/d verificada
- 92. Cédric Toullec — Lou Pécou Artisanal Pizzeria, Halifax, Canadá. Instagram: s/d verificada
- 93. Alessandro Ruver — Ruver Teglia frazionata, Roma, Italia. Instagram: s/d verificada
- 94. Filippo Sorce & Giorgio Sorce — Sitári, Agrigento, Italia. Instagram: @filippo_sorce / @giorgio.sorce / @pizzeria_sitari_sorcefamily
- 95. Diego Olivera Ríos — Indio, Lima, Perú. Instagram: @didakuz / @indiopizza_
- 96. Juan Cárcamo — La Clásica, Santa Tecla, El Salvador. Instagram: @pizzerialaaclasica
- 97. Susanna Di Cosimo — Da Susy, Gurugram, India. Instagram: @da.susy.pizzeria
- 98. Andrea Dalla Chiara — Andrea Style, Taipéi, Taiwán. Instagram: @andreaitalytaiwan
- 99. Francesco Miranda — Màdia, Salerno, Italia. Instagram: @francescomiranda1987 / @madia_pizzeria
- 100. Renzo Ángeles — Masa Sobre Mesa, Lima, Perú. Instagram: @reansm / @masasobremesa
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