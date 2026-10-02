The Lemon Twigs vuelve a la Argentina: cuándo toca en C Art Media y cuánto salen las entradas

The Lemon Twigs se presenta en la Argentina el 17 de noviembre de 2026 en C Art Media, en la ciudad de Buenos Aires. Las entradas están a la venta a través de Passline, con una preventa de $50.000 y la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés con algunas tarjetas de crédito. El horario del recital todavía no fue comunicado.

El dúo neoyorquino integrado por los hermanos Brian y Michael D’Addario regresará al país después de su visita de junio de 2025, cuando agotó Niceto Club. El nuevo show tendrá como eje Look For Your Mind!, su sexto álbum de estudio, y también incluirá canciones de distintas etapas de su carrera.

Cuándo y dónde toca The Lemon Twigs en la Argentina

Fecha: 17 de noviembre de 2026.

17 de noviembre de 2026. Horario: todavía no fue comunicado.

todavía no fue comunicado. Dónde: C Art Media, Av. Corrientes 6271, Ciudad de Buenos Aires.

C Art Media, Av. Corrientes 6271, Ciudad de Buenos Aires. Entradas: preventa a $50.000.

preventa a $50.000. Beneficio: seis cuotas sin interés con Galicia Visa.

Cómo comprar entradas para The Lemon Twigs

Ingresar a la página oficial del show en Passline.

Seleccionar la preventa disponible, con un valor de $50.000 .

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Para acceder al beneficio informado, utilizar Galicia Visa, que permite pagar en seis cuotas sin interés.

El regreso de The Lemon Twigs después de agotar Niceto

The Lemon Twigs Gentileza

La nueva presentación llegará poco más de un año después del show que The Lemon Twigs ofreció en junio de 2025 en Niceto Club, con localidades agotadas. Para esta visita, el repertorio incluirá canciones de distintas etapas de su carrera y material de Look For Your Mind!, el tercer disco del grupo para el sello Captured Tracks.

El álbum continúa el recorrido abierto por Everything Harmony (2023) y A Dream Is All We Know (2024). “Fue el comienzo de hacer discos que nosotros mismos escucharíamos”, dice Michael D’Addario sobre aquella etapa de la banda.

Look For Your Mind! conserva las guitarras y armonías que atraviesan buena parte de la obra reciente del dúo, pero incorpora un cambio en la dinámica de grabación. Reza Matin, baterista de la formación en vivo, y Danny Ayala, bajista, participaron de las sesiones junto con Eva Chambers, de Tchotchke. Hasta entonces, los hermanos D’Addario se habían ocupado por su cuenta de la mayor parte del trabajo instrumental en estudio.

Qué canciones forman parte de Look For Your Mind!

El disco abre con “Look For Your Mind”, composición de Michael D’Addario construida alrededor de guitarras y armonías vocales. Entre las otras canciones se encuentra “Gather Round”, escrita por Brian, que combina una producción orquestal con una letra centrada en la búsqueda de un líder incorruptible y en la acción colectiva.

“Cada vez que intentamos escribir algo completamente directo, no podemos evitar añadir un elemento que aparece desde un lugar inesperado”, explica Brian D’Addario.

“Fire And Gold” parte de un riff de power pop y marca la primera aparición del baterista Reza Matin en el álbum. “Mean To Me”, de Michael, cierra la primera cara de la edición en vinilo, mientras que “Your True Enemy” ocupa el final de la segunda.

“Al principio encaramos la canción como un arreglo de rock sencillo, pero no encajaba con el carácter sombrío de la letra”, afirma Brian sobre esta última, “así que empezamos a experimentar más”.