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Se incendió la casa de Leandro Paredes en el country Saint Thomas Este-Oeste
El domicilio, ubicado en Esteban Echeverría, sufrió daños materiales y no hubo heridos
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Este jueves se incendió la casa del jugador de Boca Juniors Leandro Paredes. El domicilio, ubicado en el country Saint Thomas-Este Oeste, en el municipio bonaerense de Esteban Echeverría, sufrió daños materiales y no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales, según informó Olé.
Quienes se hicieron cargo del operativo fueron los integrantes del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría.
A partir de las primeras reconstrucciones, las llamas comenzaron en el sector de un entrepiso donde funcionaba una caldera. El fuego originado allí no se expandió por el resto del domicilio gracias a los efectivos de Bomberos.
Si bien el capitán del Xeneize convive con su mujer Camila Galante y sus tres hijos -Victoria, Giovanni y Lautaro-, desde el Destacamento Nº 2 de Esteban Echeverría no detallaron quienes estaban dentro de la vivienda al momento del hecho.
Por otro lado, una vez que el incendio tomó trascendencia pública, ni Paredes ni Galante se pronunciaron sobre el incendio en redes sociales. Aun así, en la última historia de Instagram que compartió el jugador se pudo ver a ambos compartiendo una velada.
Paredes y Galante se conocen desde la infancia y en 2017 se casaron. Luego de un periplo futbolístico que incluyó Italia, Rusia y Francia, la familia del volante central lo acompañó en su decisión de dejar Europa y radicarse en Canning.
La mujer del futbolista acumula 1.7 millones de seguidores en Instagram y es dueña de su propia marca de cosméticos, Camila Galante Cosmética. Pese a su historia de amor con Paredes, la esposa del capitán de Boca admitió que las críticas y los comentarios del afuera siempre fueron algo que la afectó mucho: “Cuando era más chica no lo sabía controlar bien, era todo nuevo. Esas cosas son feas porque siempre hay una familia detrás”.
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