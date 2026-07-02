Tres restuarantes cocinan a beneficio de Venezuela y otros pop ups gastronómicos para agendar

Una propuesta solidaria para Venezuela encabeza la agenda gastronómica de julio en Buenos Aires. Bajo el lema “Venezuela nos necesita. La cocina nos une”, Fukuro Noodle Bar reunirá a Gran Dabbang, Diez Treinta y su propio equipo en una jornada benéfica cuya recaudación será destinada a UNICEF y World Central Kitchen.

Jueves 2 de julio

Avío recibe cocineras invitadas con una noche plant based

Noche Plant Based en Avío, con la participación de Mili Coronel y Michelle Litovsky Gentileza

En la esquina de Lavalleja y Honduras, Avío continúa con su agenda de pop ups multifacéticos, pensada para acompañar el espíritu ecléctico de su cocina. La primera propuesta de julio será la Noche Plant Based, con la participación de Mili Coronel y Michelle Litovsky, cocineras especializadas en platos elaborados con productos de la tierra.

Junto al chef de la casa, Federico Prieu, armaron un menú colaborativo de siete pasos para descubrir texturas y sabores de la cocina basada en plantas. La cena tendrá un valor de $60.000 y se ofrecerán promociones de vino por copa o botella para acompañar la velada.

El menú informado incluye jalá con queso de girasol, humus de zanahorias glaseadas con toppings, tofu con chili jam, brócoli a la plancha y crocante de arroz, latkes con cremoso de cajú, dulce de pimientos y carpaccio de remolacha, pastelitos de palmitos y zucchini con tártara, bay biscuit de nuez con paté de hongos y puerro grillado, arroz de coco con eryngii, cracker de semillas y amarillos, y mousse de chocolate con oliva y sal.

¿Cuándo? Jueves 2 de julio

Jueves 2 de julio ¿Dónde? Lavalleja 1521, Palermo

Lavalleja 1521, Palermo Precio: $60.000

$60.000 Instagram: @avio.bsas

“Italia en Enero” vuelve con productos de mar y pastas artesanales

Italia en Enero Gentileza

El ciclo “Italia en Enero” tendrá una nueva edición junto a Mar Salvaje durante julio. La propuesta comienza el jueves 2 y continuará los jueves 9, 16, 23 y 30 de julio, siempre a las 20, con un recorrido por productos de mar, recetas tradicionales italianas y pastas artesanales.

Después de una primera etapa en junio centrada en distintas regiones de Italia, el ciclo vuelve con un perfil más marino. El menú incluye antipasti como minestrone o bagna càuda con calamarettis y alcaucil frito; principales como chernia con tagliolini al nero di seppia y crema de hinojo, risotto azafranado con pulpo al oliva y agnolotti del plin de berenjenas ahumadas con pomodoro San Marzano; y postres como torta caprese de chocolate con amarenas o semifreddo al limoncello.

El valor es de $65.000 por persona e incluye un aperitivo con Antica Formula.

¿Cuándo? Jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de julio, a las 20

Jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de julio, a las 20 ¿Dónde? Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte

Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte Instagram: @enerocostanera

Noche de pop con Xassy en Eléctrica Pizza

Noche de pop con Xassy en Eléctrica Pizza Gentileza

Eléctrica Pizza, el proyecto gastronómico y cultural de Sebastián Levy Daniel y Brian Rapoport en Palermo Hollywood, tendrá otra noche de música en vivo. La cita será el jueves 2 de julio, a las 21, con un show de la cantautora pop Xassy en el piano bar ubicado en la planta alta del salón.

El público podrá probar la carta de Eléctrica, que combina coctelería clásica, vinos de bodegas boutique, cervezas de autor, platitos para picar y pizzas argentinas con técnicas napoletanas clásicas. También hay opciones como el hummus de arvejas con pan chato y el halloumi grillado con dulces de estación.

¿Cuándo? Jueves 2 de julio, a las 21

Jueves 2 de julio, a las 21 ¿Dónde? Honduras 5903, Palermo

Honduras 5903, Palermo Entradas: disponibles en el perfil de Instagram de la artista @sabrinaasoria

disponibles en el perfil de Instagram de la artista @sabrinaasoria Instagram:, @electricapizza

Sábado 4 de julio

Damián Betular y Javier Rodríguez cocinan en Ness junto a Leo Lanussol

Javier Rodríguez, creador de El Papagayo, y Damián Betular, cocinan en Ness Gentileza

Ness realizará un almuerzo especial con dos invitados: Javier Rodríguez, creador de El Papagayo, y Damián Betular, uno de los pasteleros más reconocidos del país. La propuesta tendrá horarios de reserva a partir de las 12, sujetos a disponibilidad. Leo Lanussol -chef de la casa-, Javier Rodríguez y Damián Betular prepararán un menú por pasos, acompañado por una selección de vinos de Punto y bebidas sin alcohol.

La jornada está pensada como una celebración entre colegas y amigos, con cocina en vivo, vinos seleccionados y una dinámica relajada alrededor de la mesa. El valor por persona es de $90.000 y, para confirmar la reserva, se solicita una seña del 50% mediante transferencia.

¿Cuándo? Sábado 4 de julio, con horarios de reserva a partir de las 12

Sábado 4 de julio, con horarios de reserva a partir de las 12 ¿Dónde? Grecia 3691, Núñez

Grecia 3691, Núñez Precio: $90.000 por persona

$90.000 por persona Reserva: sujeta a disponibilidad

sujeta a disponibilidad Seña: 50% mediante transferencia

50% mediante transferencia Instagram: @ness.bsas

Domingo 5 de julio

“Venezuela nos necesita”: una jornada solidaria en Palermo

La jornada “Venezuela nos necesita. La cocina nos une” reunirá a Gran Dabbang, Diez Treinta y Fukuro Noodle Bar Gentileza

Impulsada por los fundadores venezolanos de Fukuro Noodle Bar, la jornada “Venezuela nos necesita. La cocina nos une” invita a Gran Dabbang y Diez Treinta en un encuentro gastronómico con un objetivo solidario: recaudar fondos para asistir a las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela.

El evento se realizará el domingo 5 de julio, de 12.30 a 20.30, en Fukuro Noodle Bar, en Palermo. Durante la jornada, el público podrá probar una propuesta gastronómica especial y acompañar una causa benéfica. También habrá música a cargo de DJ GrooveCargo.