Tutankamón en vacaciones de invierno: hasta cuándo se puede visitar y cuánto cuestan las entradas

Tutankamón, La Experiencia extendió su temporada en Buenos Aires y permanecerá abierta hasta el 30 de julio de 2026 en El Cubo – Complejo Al Río, ubicado Vicente López. La muestra funciona de martes a domingos, de 10 a 20, y se presenta como una alternativa para las vacaciones de invierno.

El recorrido reúne más de 150 piezas certificadas, una recreación de la tumba del faraón y contenido audiovisual distribuido en salas temáticas que ocupan más de 1500 metros cuadrados.

La extensión fue anunciada después de las primeras cuatro semanas de exhibición. La plataforma de venta informa que hubo 20 funciones agotadas y mantiene habilitados turnos hasta el jueves 30 de julio.

Cómo es Tutankamón, La Experiencia

El recorrido reúne más de 150 piezas certificadas, una recreación de la tumba del faraón y contenido audiovisual distribuido en salas temáticas que ocupan más de 1500 metros cuadrados Santiago Filipuzzi

La propuesta reconstruye algunos de los principales momentos de la vida de Tutankamón, desde su breve reinado hasta los interrogantes que todavía rodean su muerte. El eje central es la recreación de la tumba y de los tesoros encontrados en su interior por el arqueólogo británico Howard Carter, en 1922.

El descubrimiento se convirtió en uno de los acontecimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. A más de cien años de aquel hallazgo, la figura del denominado faraón niño continúa despertando interés por las condiciones excepcionales en las que se conservaron su sepulcro y los miles de objetos que integraban el ajuar funerario.

Dentro de la exhibición se presentan más de 150 réplicas autorizadas y certificadas desde Egipto. Entre ellas aparecen piezas vinculadas con la vida del monarca, sus creencias, su entorno político y la concepción egipcia de la muerte y el más allá.

La reconstrucción permite observar cómo estaban dispuestos los objetos dentro de la tumba y dimensionar la magnitud del hallazgo realizado por Carter. No se trata de una exposición de tesoros originales, sino de recreaciones y piezas certificadas que reproducen elementos del enterramiento.

Cuándo y dónde visitar la muestra

Dentro de la exhibición se presentan más de 150 réplicas autorizadas y certificadas desde Egipto Santiago Filipuzzi

Fecha: hasta el jueves 30 de julio de 2026.

hasta el jueves 30 de julio de 2026. Días: de martes a domingos.

de martes a domingos. Horarios: de 10 a 20.

de 10 a 20. Lugar: El Cubo – Complejo Al Río, avenida del Libertador 101, Vicente López.

El Cubo – Complejo Al Río, avenida del Libertador 101, Vicente López. Instagram: @tutankamon.laexperiencia.

Precios y promociones

Las entradas cuestan desde $15.000,

Precios: $30.000 adultos; $18.000 jubilados y menos de 12 años; $60.000 el pack familiar que incluye dos adultos y dos menores.

La ticketera también exhibe una promoción bancaria de tres y seis cuotas con Galicia.

Cómo comprar entradas, paso a paso

Ingresar a la página oficial de Tutankamón, La Experiencia en TuEntrada.

Seleccionar una fecha dentro del calendario disponible.

Elegir el horario de ingreso.

Consultar el precio correspondiente a la visita elegida.

Completar la operación mediante las opciones habilitadas por la plataforma.

Conservar la confirmación y la entrada digital para presentarlas al ingresar.

Un recorrido por la vida cotidiana del Antiguo Egipto

La curaduría está a cargo de la egiptóloga Andrea Zingarelli, investigadora con más de 35 años de trayectoria en campañas arqueológicas Santiago Filipuzzi

La propuesta no se limita a la cámara funeraria. A través de las distintas salas, la muestra desarrolla aspectos relacionados con la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, las creencias religiosas, los rituales funerarios y las prácticas destinadas a garantizar el renacimiento del faraón después de la muerte.

El contenido audiovisual acompaña el recorrido con imágenes y ambientaciones que recrean la atmósfera de la época. Esta dimensión visual y sensorial busca contextualizar las piezas y acercar la historia de la civilización egipcia a públicos de diferentes edades.

La curaduría está a cargo de la egiptóloga Andrea Zingarelli, investigadora con más de 35 años de trayectoria en campañas arqueológicas. La especialista también lidera un proyecto argentino desarrollado cerca de la tumba descubierta por Howard Carter, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.