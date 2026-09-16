Harán una Argentina de alfajores: fecha, horario y entradas para la exposicón con más de 80 stands en La Rural

El alfajor será protagonista de un nuevo encuentro gastronómico en Buenos Aires. Expo Alfajores Argentinos tendrá su primera edición el sábado 3 y domingo 4 de octubre en La Rural, con más de 80 expositores de distintos puntos del país y una programación dedicada a recorrer diferentes recetas, ingredientes y formas de elaborar uno de los productos más tradicionales de la gastronomía argentina.

Según la organización, la exposición funcionará de 13.00 a 20.00 durante ambas jornadas. La entrada tendrá un valor de $10.000 para dos personas, mientras que los menores de 18 años, jubilados y pensionados podrán ingresar gratis.

Más de 80 expositores y una Argentina hecha con alfajores

Alfajor de Paupina's Bakery Gentileza/Expo Alfajores Argentinos

La propuesta buscará mostrar las distintas interpretaciones que existen alrededor del alfajor en el país, desde las recetas tradicionales con dulce de leche hasta combinaciones, ingredientes y elaboraciones vinculadas con diferentes regiones.

Más de 80 expositores participarán de las dos jornadas con productos provenientes de distintos puntos de la Argentina.

Uno de los principales atractivos anunciados será una figura geográfica de la Argentina realizada con alfajores, pensada como una representación del vínculo entre este producto y las diferentes regiones del país.

Degustaciones, clases y demostraciones en vivo

El maestro pastelero Pablo Ramaggi Gentileza/Expo Alfajores Argentinos

La programación incluirá degustaciones, clases y demostraciones gastronómicas en vivo.

Entre los invitados confirmados estarán Isabel Vermal y Pablo Ramaggi, quienes realizarán demostraciones durante el encuentro.

También habrá concursos en vivo. Uno de ellos propondrá descubrir cuántos alfajores puede comer una persona en un minuto, mientras que otro estará dedicado a la degustación. La programación se completará con sorteos de electrodomésticos.

La primera edición se realizará además durante el fin de semana previo al Día de la Madre, por lo que la exposición también estará orientada a conocer y comprar diferentes propuestas elaboradas en distintas regiones del país.

Cómo comprar entradas para Expo Alfajores Argentinos

Alfajor de Gaby Amato Gentileza/Expo Alfajores Argentinos

Ingresar al sitio oficial de Expo Alfajores Argentinos.

Acceder a la opción de entradas informada por la organización.

Seleccionar la modalidad disponible para asistir a la exposición.

Completar la operación de acuerdo con las indicaciones del sitio oficial.

Cuándo y dónde es Expo Alfajores Argentinos