Cuatro camiones chocaron en cadena sobre un puente en la ruta 51: un muerto y tres heridos

Un grave siniestro vial tuvo lugar sobre el puente del Arroyo Saladillo, en la ruta provincial 51, entre las ciudades bonaerenses de Saladillo y 25 de Mayo. Por causas que ahora son materia de investigación, cuatro camiones protagonizaron un choque en cadena que dejó como saldo un conductor fallecido y tres personas con heridas de distinta consideración.

Fue tal el impacto que uno de los rodados de gran porte cayó al cauce de agua ubicado debajo del puente, mientras que parte de las cargas quedó esparcida sobre la ruta. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Saladillo y 25 de Mayo, personal policial, Defensa Civil y equipos de emergencia, informaron los medios locales.

Cuatro camiones chocaron en cadena en la ruta 51: un muerto y tres heridos de gravedad

De acuerdo a Noticias Las Flores, la víctima fatal fue identificada como Jorge Delgiorgio Basante, de 32 años, quien conducía un camión Renault con acoplado cargado de cereal y murió en el lugar como consecuencia del impacto.

Los tres heridos, en tanto, son Nicolás Mareco, de 32, quien sufrió lesiones de consideración; Mauricio Muriño, de 27 y conductor de un camión Renault con acoplado que transportaba latas de pintura; y Alberto Sotto, de 64, quien conducía un camión Fiat cisterna con urea a granel. Fueron trasladados al Hospital Municipal Unzué de 25 de Mayo para su respectiva revisión médica.

Cuatro camiones chocaron en cadena en la ruta 51: un muerto y tres heridos de gravedad. captura de redes

Debido a la magnitud del accidente y al operativo de rescate, la Ruta 51 permaneció totalmente cortada al tránsito durante varias horas.

Una camioneta chocó de frente contra un camión

Dos semanas atrás, un fuerte siniestro vial ocurrió a la altura de las localidades de Hernández y Aranguren, en el departamento de Nogoyá, Entre Ríos, cuando una camioneta chocó de frente contra un camión de carga en la ruta 12. Producto del fuerte impacto, murió una mujer de 66 años y otras tres personas resultaron heridas de gravedad.

Una mujer murió tras un choque frental en la Ruta 12 en Entre Ríos Gentileza: Paralelo 32

El incidente tuvo lugar cuando la camioneta Renault Kangoo en la que viajaban cuatro personas pertenecientes al Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Nogoyá, que se dirigía a la ciudad de Paraná, chocó contra un transporte de carga Iveco Daily. Tras el impacto, se inició un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes.

Los Bomberos Voluntarios retiraron a los ocupantes de la Kangoo y constataron que la mujer había fallecido. La víctima fue identificada como Nilda Teresa Muñoz.