Una carrera para compartir con perros en Vicente López: cuándo es, precios y cómo inscribirse para correr

La 14ª edición de DogRun se realizará el domingo 4 de octubre de 2026, de 8.00 a 12.00, en el Vial Costero de Vicente López. El encuentro deportivo y recreativo propone circuitos de 1K, 3K y 5K que pueden completarse caminando o trotando junto a un perro. La largada está prevista para las 9.00.

El evento lleva más de 15 años promoviendo la actividad física compartida, el vínculo entre personas y perros y la tenencia responsable. Para esta edición incorpora una nueva modalidad que permitirá que hasta cuatro personas compartan el recorrido con el mismo perro en las distancias de 1K y 3K.

Qué distancias tiene DogRun 2026

En los 1K y 3K se podrá inscribir desde una hasta cuatro personas por perro, una novedad pensada para que familiares o amigos puedan realizar juntos el recorrido Gentileza/DogRun

La jornada contará con tres recorridos: 1K, 3K y 5K. La propuesta no exige correr: cada circuito puede realizarse caminando o trotando, para acompañar el ritmo del perro.

En los 1K y 3K se podrá inscribir desde una hasta cuatro personas por perro, una novedad pensada para que familiares o amigos puedan realizar juntos el recorrido.

En los 5K, en cambio, el máximo será de dos acompañantes por perro.

Después de completar la distancia elegida habrá actividades, juegos y sorteos.

Cuánto cuesta participar de DogRun 2026

Los valores publicados para la edición 2026 varían según la distancia y la cantidad de participantes:

1K individual: $66.040.

$66.040. 1K para 2 personas: $89.192.

$89.192. 1K para 3 personas: $112.345.

$112.345. 1K para 4 personas: $125.575.

$125.575. 3K individual: $66.040.

$66.040. 3K para 2 personas: $89.192.

$89.192. 3K para 3 personas: $112.345.

$112.345. 3K para 4 personas: $125.575.

$125.575. 5K individual: $82.577.

$82.577. 5K para 2 personas: $105.730.

Los precios están expresados en pesos argentinos y se suma el costo de servicio de Eventick, que se informa antes de efectuar el pago. La ticketera indica además que las tarifas están sujetas a disponibilidad o agotamiento del lote.

Las inscripciones online tienen como fecha de cierre el sábado 3 de octubre a las 16.00.

Cómo inscribirse en DogRun 2026

En los 5K, en cambio, el máximo será de dos acompañantes por perro Gentileza/DogRun

La inscripción se realiza de manera online:

Ingresar al sitio oficial de inscripción de DogRun.

Leer el reglamento, consultar la tabla de categorías de perros y descargar el Certificado Veterinario Oficial .

. Elegir entre las distancias de 1K, 3K o 5K y la cantidad de personas que participarán con el perro.

y la cantidad de personas que participarán con el perro. Seleccionar la opción “¡Inscribite acá!” , que redirige a la ticketera oficial.

, que redirige a la ticketera oficial. Completar los datos solicitados y finalizar la compra en Eventick.

Quienes participen de los 5K también deberán presentar un certificado de aptitud física, que tiene que cargarse online durante el registro.

Qué documentación se necesita para participar

Todos los perros inscriptos deben contar con un Certificado Veterinario Oficial obligatorio. El formulario puede descargarse desde el sitio de inscripción de DogRun.

Para las personas que realicen el circuito de 5K también es obligatorio presentar un apto médico.

Durante la jornada se aplicará un protocolo de seguridad destinado tanto a los participantes como a sus perros. Un equipo veterinario coordinado por la Dra. Silvina Muñiz supervisará la largada, la llegada y diferentes sectores del recorrido.

También habrá una carpa VET CHECK destinada a atención primaria veterinaria.

DogRun 2026: fecha, horario y lugar