El llanto de Pamela David y la escalofriante confesión de Analía Franchín

Ya es una especie de fija que todos los sábados uno de los invitados de PH, podemos hablar, el programa de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff, tenga su momento de confesión. Anoche, los invitados fueron el exfutbolista y boxeador Pablo Migliore, la conductora y exvedette Pamela David, el actor y director Fernán Mirás, la panelista y actriz Analía Franchín y la exparticipante de Gran Hermano, Tamara Paganini.

Analía Franchín y Pamela David, en el programa de anoche Captura de Video

En el momento del “frente a frente”, las primeras en pasar al centro del estudio fueron Analía Franchín, panelista de A la Barbarossa, y Pamela David, conductora de Desayuno americano. Quien tomó la iniciativa fue esta última, quien quiso indagar sobre la muerte de la madre de Analía Franchín. “Hiciste un posteo muy íntimo en el que le dijiste ‘te perdono por cosas que solo vos y yo sabemos’. ¡Cómo lo expusiste! Me gustaría saber qué cosas perdonaste”, le preguntó. “Ella fue muy maltratada por su mamá y su papá. Tenía el cuerpo lleno de cicatrices. Siempre nos dijo que antes de morir iba a revelarnos un secreto. Al final no nos quería contar y medio que se lo tuve que sacar. Yo le hice el reclamo un poco de que mi hermana ya se había ido sin saber ese secreto, y me terminó confesando que su papá abusaba de ella. Su mamá la agarraba y su papá la abusaba; le han llegado a poner una plancha en la espalda”, reveló Franchín, quien también contó que su madre se había intentado suicidar cuando ella tenía 12 años. “Me gustó acompañarla en el último tiempo tratando de no enojarme tanto”, finalizó emocionada recordando el tiempo vivido.

Cuando fue el turno de cambiar de roles, Franchín, luego de aclarar que “Pamela David es una muy buena persona”, le preguntó, mirándola a los ojos: “¿Cómo seguís aguantando que la gente te juzgue por el hecho de ser tan mona, de haber empezado por cómo empezaste y que no puedan darte el crédito de la gran profesional que sos?”, consultó mirándola a los ojos.

“Te agradezco por la pregunta. Pensaba que no me importaba el qué dirán pero me duele tanto... Desde muy chica trabajo, desde muy chica soy muy responsable, me tomo muy en serio y quiero que todo sea perfecto. Yo soy una persona comprometida con mis afectos, soy presente; entonces, cuando leo cosas que no me definen, no me importa; pero hay un dolor porque no pueden ver lo que hay, me duele mucho. No tengo la respuesta y me duele mucho”, lamentó Pamela entre sollozos reconociendo que no quería llorar.

En referencia a las críticas que recibe por ser la pareja de Daniel Vila, presidente del Grupo América, hizo hincapié en que lo sufre por lo mucho que trabaja en tener una familia que considera hermosa, de tener a sus hijos sanos. “El momento en que recibí mensajes más cariñosos fue cuando se mató mi hermano y no, no quiero, no quiero pasar por momentos de mierda, tristes, dolorosos para que me digan cosas lindas”, disparó sin dar muchos rodeos.

“Cuando se compran la novela de que ‘y bueno..., tiene un programa porque está casada con...’, es difícil sostener un trabajo con orgullo, con mucho esfuerzo. Es muy difícil que eso no aparezca. Lo de linda es desde que nací y no reniego porque me abrió puertas [...],pero hoy me toca más de cerca lo de mi marido más que lo de lo linda o fea. Eso me duele, es mi familia y trabajamos de lo mismo. Es difícil, es complejo y no lo tengo resuelto”, concluyó Pamela.

Pamela David reflexionó sobre el amplio abanico de críticas recibidas por el hecho de ser sexy o estar casada con el empresario de medio Daniel Vila Captura de Video

“Te agradezco la pregunta. Se ve que todavía no lo tengo masticado. Por eso me saltaron las lágrimas”, cerró el frente a frente entre emociones, sonrisas y complicidad entre ambas.