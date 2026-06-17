Una experiencia espacial inmersiva llega a Buenos Aires: cómo es el viaje virtual a la Estación Espacial Internacional

Exploradores del Espacio, una nueva experiencia inmersiva de realidad virtual en 360°, llega a Buenos Aires desde el 19 de junio en La Rural, dentro del Pabellón Frers. La propuesta permite acercarse a la vida cotidiana de los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) a través de imágenes captadas dentro y fuera de la estación.

Cómo es el viaje virtual a la Estación Espacial Internacional

La nueva propuesta adapta Space Explorers: The Infinite, producción internacional basada en Space Explorers: The ISS Experience, serie ganadora de un Primetime Emmy.

Cómo es Exploradores del Espacio

El contenido se apoya en imágenes 360° registradas en la ISS y en escenas protagonizadas por astronautas reales Gentileza

Durante la visita, el público es transportado a casi 400.000 kilómetros sobre la Tierra, entrando y saliendo de la propia estación espacial. La experiencia propone un recorrido por una réplica a escala real de la Estación Espacial Internacional. A través de tecnología inmersiva, los visitantes pueden desplazarse por distintos espacios, observar caminatas espaciales y ver la Tierra desde la órbita.

El contenido se apoya en imágenes 360° registradas en la ISS y en escenas protagonizadas por astronautas reales. También incluye entrevistas, momentos de vida cotidiana en la estación y secuencias pensadas para transmitir el llamado overview effect, la transformación emocional que describen algunos astronautas al observar la Tierra desde el espacio.

Un proyecto filmado en el espacio

Durante la visita, el público es transportado a casi 400.000 kilómetros sobre la Tierra, entrando y saliendo de la propia estación espacial. La experiencia propone un recorrido por una réplica a escala real de la Estación Espacial Internacional Gentileza

La propuesta fue desarrollada por Infinity Experiences y Felix & Paul Studios, y es producida en la Argentina por DG Experience a través de DG Tech Lab.

El proyecto internacional contó con la participación de astronautas y cosmonautas vinculados a agencias espaciales como NASA, la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Italiana, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, el Centro Espacial Mohammed Bin Rashid y Roscosmos.

Desde su estreno mundial en Montreal en 2021, la experiencia se presentó en ciudades como Houston, Seattle, San Francisco, Vancouver, Denver, Toronto, Atlanta, Shanghái y Singapur.

Cuándo y dónde

Exploradores del Espacio estará disponible desde el 19 de junio .

estará disponible desde el . ¿Dónde? Av. Santa Fe 4363, Pabellón Frers, La Rural, Palermo

Precios de entradas

El proyecto internacional contó con la participación de astronautas y cosmonautas vinculados a agencias espaciales como NASA, la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Italiana, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, el Centro Espacial Mohammed Bin Rashid y Roscosmos Gentileza

Las entradas se compran a través de la ticketera oficial La Rural Ticket. Los valores informados son:

Menores - 20% OFF IEE solo con código: $32.000

$32.000 Menores hasta 14 años IEE: $40.000

$40.000 Adultos - 20% OFF IEE solo con código: $40.000

$40.000 Adultos IEE: $50.000

$50.000 Pack familiar IEE - 20% OFF solo con código: $96.000

$96.000 Pack familiar IEE para 2 adultos y 2 menores: $120.000

Entradas desde $32.000.

Cómo comprar entradas