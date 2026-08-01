Los videos más impactantes del temporal que azotó el AMBA: inundaciones, granizo, árboles caídos y cortes de luz

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó un intenso temporal con tormentas eléctricas y fuerte viento que se extendió desde la noche del viernes y se prolongó durante la madrugada del sábado. Cayeron más de 75 milímetros de precipitaciones acumuladas que provocaron, en distintas localidades bonaerenses y de la Capital Federal, escenas impactantes: inundaciones, granizo, árboles caídos y cortes de luz.

Diferentes videos e imágenes que se viralizaron en redes sociales, dieron cuenta del tenor de las lluvias y las consecuencias de las inundaciones.

La ciudad de La Plata volvió a ser el foco de algunas de las grabaciones más impactantes. En los videos pueden verse varias calles de la capital bonaerense completamente inundadas, ralentizando el tránsito y hasta desbordando las veredas.

Así quedaron las calles de La Plata tras las lluvias

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el temporal requirió la emisión de una alerta naranja, que se mantendrá hasta entrada la mañana del sábado en la ciudad de Buenos Aires y en el este de la provincia de Buenos Aires, desde Baradero, en el norte, hasta Miramar, en la costa.

En CABA, las fuertes tormentas tampoco pasaron desapercibidas y provocaron la caída de hasta 60 milímetros de agua en menos de dos horas, lo que complicó la circulación en distintos barrios porteños. En algunos de ellos, se reportaron cortes de electricidad.

Vecinos de diferentes rincones del AMBA compartieron la situación de sus barrios

Algunos de los barrios donde se registraron anegaciones fueron Colegiales, Santa Rita, Almagro, Agronomía y Parque Chas. Según pudo saber LA NACION, en las calles se encuentran trabajando 15 cuadrillas abocadas a tareas de desobstrucción y limpieza de la red pluvial.

El tornado que se registró en Santa Fe

Otro de los videos que se viralizó en las últimas horas fue el de un tornado que se originó en las localidades de San Genaro y Bernardo de Irigoyen. En esta zona, las ráfagas de viento superaron los 100 kilómetros por hora, provocando destrozos en viviendas rurales, galpones y árboles. Si bien no hubo personas heridas, el fenómeno fue un preámbulo de lo que se viviría horas más tarde en el AMBA.

La localidad de Berisso, fue otro de los puntos más castigados por el temporal. Allí se registró un intenso chaparrón que afectó varias calles del distrito. El fenómeno se produjo en un contexto de inestabilidad atmosférica y fuertes vientos, condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas.

La actividad eléctrica que se registró en la Ciudad

Como consecuencia de las lluvias también llegaron los cortes de luz. Hasta la medianoche del viernes, Edesur reportó que hubo más de 60.000 usuarios sin luz en Ezeiza, Esteban Echeverría, Berazategui y Almirante Brown. En tanto, Edenor reportó fallas en más de 12.000 usuarios en Tigre, Pilar, Escobar y San Fernando. Además, en la Ciudad hubo cortes en Saavedra, Villa Urquiza y Belgrano.

Si bien la situación no llegó a ser crítica, también resultó paradójica. Debido a las inundaciones, los suelos se saturaron y por momentos devinieron en intransitables, lo que, en diversas áreas, retrasó la llegada de cualquier tipo de asistencia.

Calles inundadas en Beriso

Más allá de la avenida General Paz, las tormentas pegaron con fuerza en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y San Juan. En estos casos, el SMN recomienda permanecer en sitios cerrados; salir solo si es necesario; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; permanecer lejos de zonas inundables, cargar celulares con anticipación y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

En Rosario la lluvia también dijo presente

A su vez, existe riesgo de granizo, sobre todo en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. La alarma se extiende para Ayacucho, Balcarce, Dolores, General Guido, General Juan Madariaga, General Lavalle, General Pueyrredón, Maipú, Mar Chiquita, Partido de la Costa, Pinamar, Tordillo y Villa Gesell. Hasta el momento, los mayores acumulados se dieron en Lobos y San Miguel del Monte, con un promedio de entre 60 y 70 milímetros.