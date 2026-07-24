Una noche de ópera en el Teatro Colón: Xabier Anduaga y Hera Park cantan arias de Verdi, Donizetti, Bizet y Massenet

El tenor español Xabier Anduaga y la soprano surcoreana Hera Park se presentarán el lunes 3 de agosto de 2026, a las 20, en la Sala Principal del Teatro Colón. La gala lírica formará parte de la temporada 2026 del Ciclo Aura y contará con la dirección musical de Constantine Orbelian al frente de la Orquesta del Ciclo Aura.

Las entradas se venden online, con valores desde $17.000. El programa recorrerá grandes arias, dúos y oberturas de la tradición italiana, francesa y española, entre ellas “Ah! mes amis, quel jour de fête”, de La fille du régiment; “La donna è mobile”, de Rigoletto; “Parigi, o cara”, de La traviata; y “Pourquoi me réveiller”, de Werther.

La dirección estará a cargo de Constantine Orbelian, director titular y responsable artístico de la New York City Opera Gentileza

La dirección estará a cargo de Constantine Orbelian, director titular y responsable artístico de la New York City Opera. A lo largo de su trayectoria colaboró con algunas de las principales figuras de la ópera internacional y participó en numerosas grabaciones.

Quiénes son Xabier Anduaga y Hera Park

Hera Park en el Teatro Colón Gentileza

Nacido en San Sebastián, Xabier Anduaga es reconocido especialmente por sus interpretaciones del repertorio belcantista. Se presentó en escenarios como la Metropolitan Opera de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, la Ópera Nacional de París, la Ópera Estatal de Viena y el Teatro Real de Madrid.

Hera Park desarrolló su carrera en teatros como la Metropolitan Opera y las óperas estatales de Berlín, Baviera y Hamburgo, además de participar en los festivales de Glyndebourne y Edimburgo. La soprano se formó en la Universidad Nacional de Seúl, la Juilliard School y el programa de jóvenes artistas de la Metropolitan Opera. Es artista exclusiva del sello Deutsche Grammophon y regresa a la Argentina después del recital que ofreció en el Teatro Colón en 2024, cuando presentó su disco Breathe.

Hera Park en el Teatro Colón Gentileza

Qué programa interpretarán en el Teatro Colón

La gala tendrá una duración estimada de 105 minutos, divididos en dos partes, con un intervalo de 20 minutos.

Primera parte

Gioachino Rossini: obertura de Il barbiere di Siviglia

obertura de Il barbiere di Siviglia Gaetano Donizetti: “Ah! mes amis, quel jour de fête”, de La fille du régiment, interpretada por Xabier Anduaga

“Ah! mes amis, quel jour de fête”, de La fille du régiment, interpretada por Xabier Anduaga Gaetano Donizetti: “So anch’io la virtù magica”, de Don Pasquale, interpretada por Hera Park

“So anch’io la virtù magica”, de Don Pasquale, interpretada por Hera Park Jules Massenet: preludio de Werther

preludio de Werther Jules Massenet: “Va! Laisse couler mes larmes”, de Werther, interpretada por Hera Park

“Va! Laisse couler mes larmes”, de Werther, interpretada por Hera Park Jules Massenet: “Pourquoi me réveiller”, de Werther, interpretada por Xabier Anduaga

“Pourquoi me réveiller”, de Werther, interpretada por Xabier Anduaga Giuseppe Verdi: obertura de Un giorno di regno

obertura de Un giorno di regno Giuseppe Verdi: “Parigi, o cara”, de La traviata

“Parigi, o cara”, de La traviata Giuseppe Verdi: “La donna è mobile”, de Rigoletto, interpretada por Xabier Anduaga

Segunda parte

Georges Bizet: “Je crois entendre encore”, de Les pêcheurs de perles, interpretada por Xabier Anduaga

“Je crois entendre encore”, de Les pêcheurs de perles, interpretada por Xabier Anduaga Georges Bizet: “C’est des contrebandiers… Je dis que rien ne m’épouvante”, de Carmen, interpretada por Hera Park

“C’est des contrebandiers… Je dis que rien ne m’épouvante”, de Carmen, interpretada por Hera Park Giuseppe Verdi: obertura de Luisa Miller

obertura de Luisa Miller Gaetano Donizetti: “Caro elisir… Esulti pur la barbara”, de L’elisir d’amore

“Caro elisir… Esulti pur la barbara”, de L’elisir d’amore Manuel de Falla: Danza española n.° 1, de La vida breve

Danza española n.° 1, de La vida breve Tomás Barrera y Rafael Calleja: “Adiós Granada”, de Los emigrantes, interpretada por Xabier Anduaga

“Adiós Granada”, de Los emigrantes, interpretada por Xabier Anduaga Ruperto Chapí: “Carceleras”, de Las hijas de Zebedeo, interpretada por Hera Park

“Carceleras”, de Las hijas de Zebedeo, interpretada por Hera Park Pablo Sorozábal: “No puede ser”, de La tabernera del puerto, interpretada por Xabier Anduaga

“No puede ser”, de La tabernera del puerto, interpretada por Xabier Anduaga Manuel Penella: “Torero quiero ser”, de El gato montés

Cuándo y dónde es la gala lírica

Cuándo: lunes 3 de agosto de 2026

lunes 3 de agosto de 2026 Horario: 20

20 Dónde: Sala Principal del Teatro Colón

Sala Principal del Teatro Colón Dirección: Tucumán 1171, Ciudad de Buenos Aires

Tucumán 1171, Ciudad de Buenos Aires Duración estimada: 105 minutos, con intervalo

105 minutos, con intervalo Ciclo: Aura

Precios y beneficios

Las localidades para la gala lírica tienen valores desde $17.000, según la ticketera oficial. La disponibilidad de ubicaciones y los precios de cada sector se consultan directamente en el mapa de la sala durante el proceso de compra.

La venta cuenta con las siguientes opciones de financiación:

3 cuotas sin interés con Santander

6 cuotas sin interés con Banco Ciudad

Cómo comprar entradas para Xabier Anduaga y Hera Park

Xabier Anduaga y Hera Park en el Teatro Colón Gentileza

Ingresar a la página oficial del espectáculo en el Teatro Colón o directamente a la ticketera oficial TuEntrada.

Seleccionar la gala de Xabier Anduaga y Hera Park.

Elegir la función del lunes 3 de agosto a las 20.

Consultar las ubicaciones disponibles en el mapa de la Sala Principal.

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Accesibilidad en el Teatro Colón

La Sala Principal dispone de ascensores con ingreso por Tucumán 1171 y Viamonte 1168. Las ubicaciones accesibles para personas que utilizan silla de ruedas se encuentran en palcos bajos, palcos balcón y palcos altos.

El teatro también cuenta con baños accesibles, sillas de ruedas sujetas a disponibilidad y un sistema de escucha asistida con cobertura en el lado par de la platea.

Las condiciones para solicitar entradas gratuitas para personas con Certificado Único de Discapacidad pueden consultarse en la sección Teatro Colón Accesible.

Próximos conciertos del Ciclo Aura 2026

Después de la gala de Anduaga y Park, la temporada continuará con otras dos presentaciones:

28 de septiembre, a las 20: Pinchas Zukerman y Amanda Forsyth, junto al Ensamble Musical de Buenos Aires, con dirección de Gustavo Fontana

Pinchas Zukerman y Amanda Forsyth, junto al Ensamble Musical de Buenos Aires, con dirección de Gustavo Fontana 26 de octubre, a las 20: gala lírica con Freddie De Tommaso y Nadine Sierra, junto a la Orquesta del Ciclo Aura, con dirección de Constantine Orbelian