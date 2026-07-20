Vacaciones de invierno en el Konex: fechas y precios de La flauta mágica, La bella durmiente y La bomba de tiempo ATP

La cartelera porteña calienta motores para las vacaciones de invierno con una variedad de propuestas pensadas para el público infantil. En el marco del ciclo Vamos a la Música, la Ciudad Cultural Konex presentará una versión de La flauta mágica que fusiona ópera y circo, y una adaptación en ballet de La bella durmiente, además de dos fechas especiales aptas para todo público de La bomba de tiempo.

La flauta mágica fusiona ópera y circo

En La flauta mágica Hochman construye un universo poético en el que la acción, el juego y la imaginación ocupan un lugar central y dan forma a una experiencia que invita a públicos de todas las edades a redescubrir la historia de Tamino y Pamina Gentileza/Ciudad Cultural Konex

Llega una adaptación de La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, que fusiona ópera y circo. Creada por Gerardo Hochman, la propuesta actualiza el relato sin alterar su espíritu original, buscando resaltar valores como el trabajo colectivo, la empatía, el amor y la solidaridad.

En este marco, propone un recorrido donde conviven el humor, la ternura y el asombro, invitando a disfrutar de la música con intérpretes, cantantes y acróbatas en vivo. Así, Hochman construye un universo poético en el que la acción, el juego y la imaginación ocupan un lugar central y dan forma a una experiencia que invita a públicos de todas las edades a redescubrir la historia de Tamino y Pamina.

Los vínculos entre los personajes se construyen desde la escucha y la comprensión. A lo largo de la aventura, cada uno deberá enfrentarse a desafíos, tomar decisiones y descubrir nuevas formas de relacionarse, en una propuesta que pone en primer plano el valor de la experiencia colectiva. Participan músicos y cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, con dirección musical de Matías Chapiro y preparación vocal de Eduviges Picone.

Sábados 25 de julio, y 1 de agosto, jueves 23 y 30 de julio y domingo 26 de julio, a las 15.30 horas. Entradas: desde $25.000

La bella durmiente

A través de sus personajes principales, la puesta de La bella durmiente profundiza en los momentos más significativos de la historia, en una versión accesible y actual pensada especialmente para chicos Gentileza/Ciudad Cultural Konex

La Fundación Konex y la Asociación Arte y Cultura presentan una versión renovada de este clásico del ballet, con música original de Piotr Ilitch Tchaikovsky, dirección de Federico Fernández y coreografía de Emanuel Abruzzo.

Basada en el célebre cuento de Charles Perrault, esta adaptación de La Bella Durmiente propone una síntesis escénica que combina danza y relato, respetando el espíritu original de la obra. A través de sus personajes principales, la puesta profundiza en los momentos más significativos de la historia, en una versión accesible y actual pensada especialmente para chicos.

Estructurada en dos partes y cinco escenas, la obra se organiza en torno al enfrentamiento entre el bien -representado por el Hada Lila- y el mal -encarnado por el Hada Carabosse-. Este conflicto guía el desarrollo de la trama, desde el nacimiento de la princesa Aurora hasta su sueño de casi 100 años, interrumpido finalmente por el beso de un príncipe. La historia culmina con la celebración de las bodas de Aurora, donde se reúnen personajes de otros cuentos clásicos -como Cenicienta, Caperucita Roja, Pulgarcito y el Gato con Botas-, creando un clima festivo y mágico.

Domingo 26 de julio; viernes 24 y 31 de julio y sábados 25 y 1 de agosto, a las 11 horas. Entradas: desde $25.000.

Ambos espectáculos se presentan en Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131), en el marco del ciclo Vamos a la Música, una propuesta que acerca la música clásica a las infancias a través de experiencias escénicas innovadoras y accesibles.

La Bomba - Especial ATP!

La bomba de tiempo ATP será la misma experiencia que cada semana reúne a miles de personas alrededor de la improvisación, la percusión en vivo y el baile colectivo, pero accesible a todo público Gentileza/Ciudad Cultural Konex

Durante las vacaciones de invierno, La bomba de tiempo abrirá su ritual de tambores a públicos de todas las edades con dos ediciones especiales ATP, los lunes 20 y 27 de julio en Ciudad Cultural Konex. Será la misma experiencia que cada semana reúne a miles de personas alrededor de la improvisación, la percusión en vivo y el baile colectivo, pero accesible a todo público.

En cada presentación la música nace y se construye en tiempo real, guiada por un lenguaje de señas, un sistema que convierte al escenario en una maquinaria rítmica en permanente movimiento y al público en parte esencial de esa energía compartida. Una invitación al baile que trasciende generaciones y convoca tanto a quienes vuelven una y otra vez como a quienes la descubren por primera vez. Cada encuentro puede ser distinto y siempre hay algo inesperado por suceder.

Lunes 20 y 27 de julio. Puertas 19 horas. Show de 20 a 22 horas. Entradas: Anticipada $ 20.000 + service charge ; Día del show $ 23.000 + service charge; Puerta $ 25.000 + service charge

Las entradas para todos los show se pueden comprar en el sitio oficial de Ciudad Cultural Konex o en la boletería ubicada en Sarmiento 3131, Balvanera, CABA.