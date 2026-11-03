Yerai Cortés en la Argentina 2027: cuándo toca en Buenos Aires y cómo comprar entradas

El guitarrista español Yerai Cortés llegará por primera vez a la Argentina el 24 de abril de 2027 para presentarse en el Teatro Margarita Xirgu, en el barrio porteño de San Telmo. El músico, uno de los exponentes de la nueva generación del flamenco, ofrecerá un espectáculo centrado en Popular, su segundo álbum, que combina distintos estilos tradicionales del género con una mirada contemporánea.

Las entradas saldrán a la venta el miércoles 4 de noviembre, a las 14, a través de Enigma Tickets, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas Naranja X. La presentación formará parte de una gira sudamericana que también incluirá conciertos en Montevideo, Uruguay, y Santiago de Chile, donde el artista actuará por primera vez.

Quién es Yerai Cortés, el guitarrista que renueva el flamenco

Yerai Cortés Gentileza

La llegada de Yerai Cortés a Buenos Aires se produce en un momento de expansión internacional de su carrera. Su música parte de las raíces del flamenco, pero incorpora una interpretación personal que busca establecer nuevos vínculos entre la tradición y los sonidos contemporáneos.

Una parte de su reconocimiento internacional llegó con La guitarra flamenca de Yerai Cortés, el documental dirigido por Antón Álvarez, conocido artísticamente como C. Tangana. La película obtuvo dos premios Goya y contribuyó a ampliar la proyección del guitarrista fuera de España.

A ese reconocimiento se sumó su nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista, además de sus actuaciones en escenarios y festivales internacionales.

Entre sus presentaciones figuran el Festival de Roskilde, en Dinamarca; el Festival de Montreux, en Suiza; y la Philharmonie de París, en Francia. En España, sus espectáculos agotaron entradas en ciudades como Madrid, Granada y Barcelona.

Cómo será el espectáculo de Yerai Cortés en Buenos Aires

Yerai Cortés Gentileza

El concierto en el Teatro Margarita Xirgu estará centrado en Popular, su segundo trabajo discográfico, en el que profundiza una búsqueda musical que combina diferentes expresiones del flamenco.

El repertorio reúne bulerías, farrucas, zambras, tangos, cantiñas y otros palos tradicionales, reinterpretados desde una perspectiva contemporánea.

La propuesta escénica tendrá un formato minimalista: el músico estará solo con su guitarra, con un espectáculo construido alrededor del compás, las pausas y las distintas posibilidades expresivas del instrumento.

El formato permitirá recorrer los contrastes de su música, desde pasajes de gran intensidad rítmica hasta momentos en los que el silencio adquiere un papel central.

Cuándo y dónde toca Yerai Cortés en la Argentina

La presentación será en el Teatro Margarita Xirgu, una sala histórica situada dentro del edificio del Casal de Catalunya, en San Telmo.

El espacio, reconocido por su arquitectura de estilo neogótico y modernista, forma parte de la historia cultural de Buenos Aires. Por su escenario pasaron artistas como Joan Manuel Serrat, Les Luthiers, Nacha Guevara y Carlos Perciavalle.

Cuándo: 24 de abril de 2027.

24 de abril de 2027. Dónde: Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875, San Telmo, Ciudad de Buenos Aires.

Cómo comprar entradas para Yerai Cortés en Buenos Aires

La venta de entradas comenzará el miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 14, a través de la plataforma Enigma Tickets.

Para acceder a la venta:

Ingresar al sitio oficial de Enigma Tickets a partir de la fecha y hora anunciadas.

Buscar el espectáculo de Yerai Cortés correspondiente al 24 de abril de 2027 en el Teatro Margarita Xirgu.

Consultar las localidades y los valores que se publiquen al habilitarse la venta.

Precios: aún no informados oficialmente. Las entradas saldrán a la venta el miércoles 4 de noviembre, a las 14.

La venta contará con distintos medios de pago y un beneficio de tres cuotas sin interés con tarjetas Naranja X.

Cuáles son las fechas de Yerai Cortés en Sudamérica

La gira de 2027 incluirá tres presentaciones: