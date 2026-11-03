Hernán Casciari podría sumar nuevas acusaciones, esta vez relacionadas con Proyecto D.A.M., el documental sobre Diego Maradona

A dos semanas de que se hicieran públicas las denuncias contra Hernán Casciari por presuntas irregularidades en las producciones colectivas de Orsai, el escritor podría sumar nuevas acusaciones. Según contó a LA NACION el abogado de los presuntos damnificados, harán una nueva presentación, esta vez relacionada con Proyecto D.A.M., el documental sobre Diego Armando Maradona, con idea de Andy Kusnetzoff y del que participan unos mil socios que sumaron aportes con sus bonos desde 50 dólares.

“Esta semana habrá una denuncia nombrando a la gente que participó en la producción de DAM. Lo relaciono a Andy como socio de Casciari por una cuestión lógica, empezaron a juntar plata para Proyecto D.A.M. y como es de público conocimiento no tienen los derechos de imagen de Diego Maradona. Nadie dijo nada, lo que tendrían que haber hecho es decir ‘no tenemos los derechos devolvemos plata a los inversores’, cosa que no hicieron, por el contrario siguieron fogoneando la producción y publicitándola, no fueron para atrás”, dijo Ariel Gil Ces, abogado de los denunciantes del escritor, quien prepara una nueva presentación ante la Justicia con otros clientes que pusieron plata para el mencionado documental y que buscan una explicación de qué pasó con ese dinero y qué pasará con la producción.

Según el letrado, desde Orsai en marzo publicaron un comunicado en el que afirmaban que el proyecto ya estaba terminado y que solo faltaba definir si lo proyectaban en cines o lo vendían en plataformas: “En ningún momento se dice que está parado el documental por el tema de los derechos. Vamos a reunir todo o lo que tengamos que hacer para una ampliación de la denuncia”.

Hernán Casciari Gentileza de Disney+

Gil Ces asegura además que el Proyecto DAM correspondía a Orsai Audiovisual y que luego “traspasaron el dinero” a Orsai Tech, donde están desarrollando Proyecto10: “No hablan de DAM y no dan explicaciones sobre esa plata, arbitrariamente decidieron manejar fondos que no son de ellos para hacer este documental relacionado con el número diez y que cada socio votará el nombre y será para ver entre amigos”.

Proyecto D.A.M. y Proyecto10

“Hoy, en el aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, te invitamos a que te sumes a Proyecto D.A.M., que será un documental producido por Orsai Audiovisuales. La premisa nace de una pregunta sencilla: ¿cómo le explicás a tu hijo o hija quién fue Diego? Luego, fue modificándose a medida que el equipo de producción fue desmenuzando junto a Andy las más de ocho horas de material crudo (alguno inédito) de notas y encuentros con el Diez, desde los noventa hasta el mundial 2014”, rezaba la página de Orsai invitando al público a sumarse como productor.

La propuesta seguía: “Si te hacés socio productor, accedés al proceso creativo, decidís, aportás tus propias anécdotas, fotos o videos, y formás parte del resultado final. Las ganancias netas vuelven a la comunidad”. Así, poco más de mil personas se sumaron aportando uno o más bonos para ser parte y que se pudiera producir el documental del ídolo. Las imágenes ya están grabadas y gran parte fue editada.

En paralelo, desde la web Proyecto10 se refieren sin dar mayores detalles sobre la temática a “un documental que queremos ver”, y agregan: “Es un proyecto colaborativo. Unimos fuerzas para que exista: solo es posible porque lo hacemos juntos, con un fin común”. Además, aseguran que el trabajo “se está terminando” y que una vez finalizado “se entregará una versión privada para mirar con amigos”.

En esta última producción participan 1.110 socios y si bien varios de los nombres figuran también en Proyecto D.A.M., no todos se repiten. A diferencia del documental mencionado en primer lugar, este último tiene una web independiente y es parte de Orsai Tech (no Audiovisuales).

Andy vs. Dalma, el cruce menos esperado

“Los herederos no autorizaron nada”, confirmó a este medio Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando al ser consultado sobre si ellos (los cinco hijos de Diego Maradona) habían dado su visto bueno para la producción del conductor de PH y Casciari, Proyecto D.A.M.. Las cosas entre los hijos del futbolista, especialmente Dalma, y Kustnetzoff se pusieron aún más tensas cuando la semana pasada, al ser consultada por el documental, la actriz fue contundente en diálogo con PrimiciasYA: “El proyecto de Orsai sobre mi papá no se puede hacer porque nosotros nunca lo autorizamos y Andy lo sabe. Me parece grave que hayan pedido plata para un proyecto que saben que no pueden hacer”.

Andy Kusnetzoff ADRIAN DIAZ BERNINI

Consultada por LA NACION, Dalma prefirió no dar detalles, pero aseguró que pronto encontraría el momento para hablar con el conductor y aclarar las cosas. Él, por su parte, dijo que no quería confrontar con ella ni con ninguno de sus hermanos y sumó: “Es un documental que es como una carta de amor a Diego Maradona, sigue en proceso; se sigue hablando de los derechos con los herederos, siempre estuvo en claro”.

LA NACION intentó comunicarse con el conductor y con Hernán Casciari, pero no hubo respuesta.

Qué pasa con los permisos

Matías Muñoz, abogado doctorado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se refrió en diálogo con este medio a los grises que existen respecto a si es necesario o no el consentimiento de los herederos de Maradona para realizar un documental del ídolo. “Existen a menudo confusiones cuando se trata de personas que tienen o han tenido exposición pública. Una cosa es lo que dice la ley en temas que hacen a los derechos de la personalidad, los derechos patrimoniales (marcarios, y en general de la propiedad intelectual), otra la que interpretan los jueces y, por último, aquello que la gente entiende por derecho a la imagen. Este derecho pertenece a un elenco mayor, que es el de los derechos personalísimos. Todos, sin importar nuestra condición, origen o carácter privado o público, gozamos de ellos (entre los que se encuentra la imagen, el honor, la dignidad). Sin embargo, la cuestión cambia cuando se trata de los llamados ‘famosos’. En algunos casos, porque han sido ellos mismos quienes en uso de sus derechos, consintieron la reproducción de su imagen”.

Diego Maradona dejó de jugar en 1997

Luego, explicó que “no necesariamente” es primordial un permiso: “Yo podría crear un documental de Maradona partiendo de archivos públicos (si es que lo son y nadie ostenta derechos sobre ellos) y no podría ser ello impedido en virtud, pongamos por caso, del derecho a la imagen o de un derecho marcario. Ese es el criterio que debe seguirse a mi exclusivo juicio, porque la cuestión es en sí opinable: sin dudas una producción de ese calibre difumina la idea de expresión meramente cultural en razón de que persigue lucro y allí es donde ingresan a jugar las cuestiones patrimoniales para los interesados”.

“Lo veo del siguiente modo: ¿podrían atacarme legalmente si reproduzco notas que Diego hizo y que hoy son consideradas de dominio público? En ese caso, los herederos deberían requerir se prohíba a Youtube o a cualquier otra plataforma la difusión de todo contenido relacionado con Diego”, agregó el especialista. Respecto a los dueños de las imágenes (canales, productoras), comentó: “Si son imágenes o grabaciones de uso público y no existe quien reivindique la titularidad de esa obra audiovisual, no veo de qué modo podrían interferir sus herederos o designados. Ese consentimiento para su reproducción, siempre en principio, ha existido en vida”.

Sobre el uso del nombre, además, aseguró que no existe impedimento para mencionar a una persona de carácter público. “¿De qué otro modo llamar a un documental sobre Diego Armando Maradona? Incluso si lo nombrásemos de otro modo, ‘Diegote’, el público sabría la referencia. Lo que hay que evaluar en cada caso es si, efectivamente, hay un derecho vulnerado. Lo que no veo, insisto, salvo que lesionen derechos del causante, es de qué modo se podría impedir que alguien utilice una recopilación de eventos que han pasado al dominio de todos”.