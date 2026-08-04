Buñuelos de acelga perfectos: la fórmula para que salgan crujientes y livianos

Los buñuelos de acelga son ese clásico infalible de la cocina hogareña: rinden, son económicos y gustan a todos. Sin embargo, lograr ese equilibrio soñado —un exterior bien crujiente y dorado con un interior tierno y sabroso— suele ser un desafío recurrente. En muchos hogares, el resultado termina siendo una masa blanda que absorbió más aceite del deseado.

Para dominar esta receta no se necesita ser un chef profesional, sino entender cómo interactúan la humedad de los ingredientes y el calor del fuego.

Los buñuelos de acelga son ese clásico infalible de la cocina hogareña: rinden, son económicos y gustan a todos

Ingredientes

1 atado de acelga

de acelga 2 huevos

huevos 200 g de harina leudante

de harina leudante 100 ml de leche

de leche 50 g de queso rallado

de queso rallado 1 diente de ajo y 2 cdas. de perejil picado

de ajo y 2 cdas. de perejil picado Sal, pimienta y nuez moscada

Aceite para freír

Preparación paso a paso

Cocinar y secar: Herví la acelga dos minutos. Escurrila bien y presionala para sacarle todo el exceso de agua (clave para que no queden pesados).

Herví la acelga dos minutos. Escurrila bien y para sacarle todo el exceso de agua (clave para que no queden pesados). Mezclar: Picá la acelga y unila en un bowl con los huevos, el ajo, el perejil, el queso y los condimentos.

Picá la acelga y unila en un bowl con los huevos, el ajo, el perejil, el queso y los condimentos. Integrar: Sumá la harina leudante y agregá la leche de a poco. Debe quedar una mezcla espesa que se sostenga en la cuchara.

Sumá la harina leudante y agregá la leche de a poco. Debe quedar una mezcla espesa que se sostenga en la cuchara. Freír: Calentá abundante aceite a fuego medio-alto (175°C). Echá porciones con una cuchara y dorá de ambos lados.

Calentá abundante aceite a fuego medio-alto (175°C). Echá porciones con una cuchara y dorá de ambos lados. Escurrir: Apoyalos en papel absorbente o rejilla antes de servir.

Buñuelos de acelga con emulsión de ajo de Los Galgos. IG Los Galgos

Los tres trucos anti-aceite

Acelga superseca: Menos agua en la verdura significa menos harina en la masa y un resultado mucho más liviano.

Menos agua en la verdura significa menos harina en la masa y un resultado mucho más liviano. Aceite en su punto: Si echás un poquito de masa y burbujea al instante, está listo. Si el aceite está frío, la masa lo absorbe como esponja.

Si echás un poquito de masa y burbujea al instante, está listo. Si el aceite está frío, la masa lo absorbe como esponja. Pocas unidades por tanda: No llenes la sartén para evitar que baje la temperatura del aceite.