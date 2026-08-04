Buñuelos de acelga perfectos: la fórmula para que salgan crujientes y livianos

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Los buñuelos de acelga son ese clásico infalible de la cocina hogareña: rinden, son económicos y gustan a todos. Sin embargo, lograr ese equilibrio soñado —un exterior bien crujiente y dorado con un interior tierno y sabroso— suele ser un desafío recurrente. En muchos hogares, el resultado termina siendo una masa blanda que absorbió más aceite del deseado.
Para dominar esta receta no se necesita ser un chef profesional, sino entender cómo interactúan la humedad de los ingredientes y el calor del fuego.
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