Cómo cocinar el arroz perfecto en cuatro recetas con mucho sabor

Hay muchas formas de cocinar el arroz para que quede rico y muchas de fracasar en el intento de hacer algo que parece tan sencillo. El arroz pegoteado, pasado, duro o gomoso es una decepción. En cambio un cuenco básico de arroz blanco puede ser un plato o una guarnición muy bienvenida. Esta guía explica lo esencial del buen arroz, junto con las recetas para poner en práctica la mejor forma de preparar este alimento básico.

El método clásico

Enjuagar el arroz. Este primer paso se hace rápido y es un buen modo de eliminar el polvo y el almidón, que en exceso, hará que los granos se pegoteen demasiado. Para enjuagarlo basta con poner la cantidad de arroz necesaria en un colador de malla fina, y dejar correr el chorro de agua fría sobre los granos hasta que el agua salga clara.

Este primer paso se hace rápido y es un buen modo de eliminar el polvo y el almidón, que en exceso, hará que los granos se pegoteen demasiado. Para enjuagarlo basta con poner la cantidad de arroz necesaria en un colador de malla fina, y dejar correr el chorro de agua fría sobre los granos hasta que el agua salga clara. Respetar la proporción de agua y arroz para cocinar. Para la mayoría de las variedades comunes de arroz, se calcula 1 taza de arroz por 2 tazas de agua. Para el arroz integral o el yamaní se suelen usar 3 partes de agua. Por supuesto, en lugar de agua se puede usar caldo de pollo o de verduras para obtener un arroz más sabroso.

Para la mayoría de las variedades comunes de arroz, Para el arroz integral o el yamaní se suelen usar 3 partes de agua. Por supuesto, en lugar de agua se puede usar caldo de pollo o de verduras para obtener un arroz más sabroso. Hervir. En una olla mezclar el arroz con el líquido en frío y poner a fuego fuerte; al romper la ebullición agregar sal y bajar a fuego lento (en mínimo) y continuar la cocción sin revolver y con la olla tapada. En este momento se le puede agregar una cucharada de manteca o aceite si se desea.

En una olla mezclar el arroz con el líquido en frío y poner a fuego fuerte; al romper la ebullición agregar sal y bajar a fuego lento (en mínimo) y continuar la cocción sin revolver y con la olla tapada. En este momento se le puede agregar una cucharada de manteca o aceite si se desea. Controlar el nivel del agua. Aproximadamente a los 20 minutos e l arroz habrá absorbido el agua ; se calcula unos 30 minutos para el arroz integral. Apagar el fuego y dejar reposar el arroz por dos o tres minutos más con la olla tapada para que se termine de cocinar con el vapor.

Aproximadamente a los 20 minutos e ; se calcula unos 30 minutos para el arroz integral. Apagar el fuego y dejar reposar el arroz por dos o tres minutos más con la olla tapada para que se termine de cocinar con el vapor. Revolver y servir. Con un tenedor revolver el arroz para despegar los granos y liberar el vapor, esto evitará que se pegotee y el arroz se verá tierno pero firme y con los granos separados.

Receta de risotto de zapallo que no se pega

Risotto de zapallo. Shutterstock

Con el sabor dulzón y el color anaranjado del zapallo, este risotto vegetariano es un plato sabroso. Además, a diferencia de otras, la receta de risotto de zapallo que no se pega es una preparación que no necesita de tantos cuidados porque el zapallo ya le aporta la humedad que necesita el arroz para que, si nos quedamos sin caldo cuando la mezcla lo necesite, el arroz no se seque.

Receta de arroz al curry

Arroz al curry con vegetales Pixabay

Para un arroz al curry perfecto la clave es el condimento indio que no se puede comparar con ningún otro. El curry puede ser en polvo o fresco. Es ideal contar con condimento amarillo en polvo de alta calidad y con algunas hojas frescas de curry para lograr un arroz lleno de sabor, pero, como estamos en Argentina y no en la India, vamos a usar lo que consigamos y así podremos seguir el paso a paso de la receta de arroz al curry para que salga rico y perfumado.

Receta de arroz con lentejas emyedra o mayadara

Arroz con lentejas al estilo árabe, mujadara o emyedra Shutterst

Se trata de un plato facilísimo de arroz que se denomina muhadara, majadara, meyedra o muyáddra, según difieren las formas de escribirlo y la pronunciación. Es un arroz con lentejas, originario de la cocina árabe. Se sirve acompañado con un sofrito de cebolla y con un yogur natural casero llamado “laban” o “labneh”. La receta de Emyedra, arroz con lentejas se puede hacer con lentejas secas, pero por supuesto, que si no hay tiempo y hay necesidad de hacer una comida rápida, se puede hacer con lentejas de lata y hasta un yogur natural directo del pote en lugar del laban casero.

Receta de takikomi gohan, arroz con tofu y vegetales

Takikomi gohan, receta de Javier Arakaki, cocinero de @masaru_ramen Gentileza Masaru Ramen

El takikomi gohan fue una comida de supervivencia durante la Segunda Guerra Mundial, una época donde la cosecha de arroz se vio afectada y no podía satisfacer tanta demanda, por lo cual se le agregó al tradicional cuenco de arroz una gran cantidad de vegetales, incluyendo hongos. La combinación de todos los ingredientes en la receta de takikomi gohan, arroz con tofu y vegetales, da como resultado un mix de sabor único, intenso y bien equilibrado.