“Más colágeno”: la gelatina de chía y remolacha de Paula Pareto que la mantiene fuerte y saludable
La exjugadora olímpica enseñó a sus seguidores cómo hacer el paso a paso para lograr un dulce ideal para comer como postre
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Paula Pareto es una referente del deporte argentino, que se ganó el corazón de todos luego de su desempeño como campeona de judo en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016. En la actualidad, vive entre el ejercicio para mantenerse en forma y la medicina; es por ello que a través de sus redes sociales, específicamente en Instagram, enseña a menudo diferentes recetas saludables para que sus usuarios sigan sus pasos. Recientemente compartió una guía práctica para hacer gelatina de chía y remolacha, que consume para aportar a su cuerpo colágeno. Aprendé cómo replicarla.
Gelatina natural con colágeno
Instagram:
- 2 remolachas.
- 1 taza de agua.
- 1 taza de chía hidratada.
- Estevia o miel.
- Jengibre.
- 1 sobre de gelatina sin sabor.
Paso a paso:
Triturar la remolacha
- Cortá las remolachas en trozos pequeños.
- Colocalos en un bol y añadí el agua.
- Mixeá o licuá hasta que quede un jugo bien integrado.
Sumar la chía
- Añadí la chía previamente hidratada (se sugiere dejarla una noche en la heladera).
- Incorporar dos cucharadas de miel o de estevia.
- Añadir la ralladura de jengibre y el sobre de gelatina sin sabor.
- Mixear.
Conclusión
- Verter el líquido en un molde o frasco de vidrio.
- Llevar la preparación a la heladera por cuatro horas.
- Retirar la gelatina y consumir.
- Tiempo de preparación: 5 horas.
Según Pareto, esta preparación es la combinación perfecta de omegas, vitamina B, colágeno, hierro, magnesio, manganeso, cobre y potasio. Combate radicales libres, protege de enfermedades crónicas y nutre células de la piel.
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