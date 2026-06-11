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Postre mágico de polenta: qué es y cómo se hace

Descubrí cómo replicar esta receta tradicional que hacían las abuelas; es una opción saludable y digna de ser probado

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Postre de polenta: qué es y cómo se hace
Postre de polenta: qué es y cómo se hace(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El postre de polenta mágico es famoso porque el caramelo que lo integra baña toda la composición desde abajo hacia arriba. Esta delicia la hacían las abuelas en el siglo pasado y se volvió un clásico para contentar a los paladares. Es una opción saludable y que causa efecto de saciedad. Aprendé cómo hacerlo en simples pasos y ¡manos a la obra!

El postre mágico de polenta es famoso porque el caramelo de la base sube lentamente hacia la cima
El postre mágico de polenta es famoso porque el caramelo de la base sube lentamente hacia la cima(Fuente: Instagram/@estamosalhornook)

Cómo hacer el postre mágico de polenta

Ingredientes:

Para el caramelo

  • Media taza de azúcar.
  • 1 cucharadita de manteca.

Para el postre

  • 1 litro de leche.
  • Esencia de vainilla.
  • Ralladura de limón o naranja.
  • 180 g de azúcar y 180 g de polenta.

Paso a paso:

1

Para el caramelo

  • Derretí el azúcar en una olla.
  • Una vez que esté fundida, añadí la manteca y mezclá.
  • Verté el caramelo en un molde de budinera.
2

Para el postre

  • En un bol colocá la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  • Mezclá todo y llevalo a cocción.
  • Una vez que hierva, verté la polenta y revolvé por 1 minuto con cuchara de madera.
  • Cuando esté listo, volcá la polenta en el molde y llevalo a la heladera por tres horas.
  • Servir.
Receta del postre mágico de polenta
Receta del postre mágico de polenta

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 3 horas y 20 minutos.

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