Postre mágico de polenta: qué es y cómo se hace
Descubrí cómo replicar esta receta tradicional que hacían las abuelas; es una opción saludable y digna de ser probado
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LA NACION
El postre de polenta mágico es famoso porque el caramelo que lo integra baña toda la composición desde abajo hacia arriba. Esta delicia la hacían las abuelas en el siglo pasado y se volvió un clásico para contentar a los paladares. Es una opción saludable y que causa efecto de saciedad. Aprendé cómo hacerlo en simples pasos y ¡manos a la obra!
Cómo hacer el postre mágico de polenta
Ingredientes:
Para el caramelo
- Media taza de azúcar.
- 1 cucharadita de manteca.
Para el postre
- 1 litro de leche.
- Esencia de vainilla.
- Ralladura de limón o naranja.
- 180 g de azúcar y 180 g de polenta.
Paso a paso:
1
Para el caramelo
- Derretí el azúcar en una olla.
- Una vez que esté fundida, añadí la manteca y mezclá.
- Verté el caramelo en un molde de budinera.
2
Para el postre
- En un bol colocá la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Mezclá todo y llevalo a cocción.
- Una vez que hierva, verté la polenta y revolvé por 1 minuto con cuchara de madera.
- Cuando esté listo, volcá la polenta en el molde y llevalo a la heladera por tres horas.
- Servir.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de elaboración total: 3 horas y 20 minutos.
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