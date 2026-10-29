Jueves 29 de ñoquis: la receta más fácil y rica para que prepares hoy en tu casa

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Este jueves 29 de octubre el clima acompaña para comer unos ricos ñoquis y respetar la tradición. Por ello, a continuación te sugerimos seguir el paso a paso de esta receta tradicional italiana con un toque argentino, que hasta inexpertos en cocina pueden llevar a cabo en pocos minutos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Para la pasta
500 g de papa hervida.
300 g de harina 0000.
1 pizca de sal.
1 pizca de nuez moscada.
Para la salsa
5 tomates perita pasados.
3 hojas de albahaca.
1 pizca de sal y otra de pimienta.
Paso a paso:
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