Jueves 29 de ñoquis: la receta más fácil y rica para que prepares hoy en tu casa

Este jueves 29 de octubre el clima acompaña para comer unos ricos ñoquis y respetar la tradición. Por ello, a continuación te sugerimos seguir el paso a paso de esta receta tradicional italiana con un toque argentino, que hasta inexpertos en cocina pueden llevar a cabo en pocos minutos. ¡Manos a la obra!

Receta con nostalgia: los típicos ñoquis de la abuela

Ingredientes:

Para la pasta

500 g de papa hervida.

300 g de harina 0000.

1 pizca de sal.

1 pizca de nuez moscada.

Para la salsa

5 tomates perita pasados.

3 hojas de albahaca.

1 pizca de sal y otra de pimienta.

Paso a paso:

1 Elaboración de los ñoquis

Limpiar, cortar y hervir las papas hasta que queden blandas.

Una vez listas, colar el agua y dejarlas entibiar.

Hacé el puré sin grumos y añadir los dos huevos, la pizca de sal y la nuez moscada. Revolvé hasta homogeneizar todo.

Incorporá la harina poco a poco hasta formar un bollo liso.

Dejá reposar.

2 Para la salsa

Mientras reposa el bollo de masa, herví los tomates y quitales la piel.

Luego trituralos junto con las hojas de albahaca. Agregá sal y pimienta.

Dejá la salsa de tomate casera reposar en una cacerola.

Poné a hervir en una olla el agua para los ñoquis.

3 Ñoquis listos

Separá del bollo principal uno más chico, del tamaño de tu puño.

Hacé un cilindro alargado sobre la mesada y comenzá a cortar los ñoquis a lo largo.

Con un tenedor marcá cada ñoqui.

Cuando el agua esté hirviendo, volcalos en la olla y revolvé con una cuchara de madera para que no se peguen.

Calentá la salsa de tomate.

Cuando el primer ñoqui flote, esperá cinco minutos, guardá una pequeña fracción del agua de cocción y volcala en la salsa. Colá toda la preparación.

Verté los ñoquis sobre la salsa y apagá el fuego.

Servir.

Cómo hacer ñoquis de papa

Tiempo de cocción de los ñoquis: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de elaboración total: 1 hora y 30 minutos.