La receta de Maru Botana para conseguir las empanadas de choclo perfectas

Las empanadas de choclo representan un pilar de la cocina argentina, aunque su preparación suele tener desafíos técnicos a la hora de evitar que el relleno pierda consistencia o que la masa se humedezca. Maru Botana, a través de sus redes sociales, difundió una receta detallada para elaborar dos docenas de unidades, donde destacó que el resultado es una preparación que, según la cocinera, “sale del horno y desaparece automáticamente” al ser servida.

El secreto de Maru Botana para lograr las empanadas de humita perfectas Maira García

Para obtener un resultado óptimo, la chef enfatiza la importancia de emplear ingredientes frescos y seguir un procedimiento técnico preciso. La base de esta preparación reside en una masa criolla elaborada con harina 0000, agua caliente, sal y grasa vacuna refinada. La combinación busca elasticidad y facilidad en el estirado.

Sobre el relleno, la cocinera explicó en Instagram: “La clave es la combinación del choclo con el puré de calabaza, que aporta suavidad y un leve dulzor”. A esta base se le suma cebolla de verdeo y una técnica de cocción tipo roux mediante el uso de manteca, fécula y leche tibia, lo que garantiza una textura untuosa y estable antes de la etapa de horneado.

Procedimiento paso a paso

Preparar la masa : formar una corona con 500 gramos de harina, incorporar sal en los bordes y verter grasa derretida con agua caliente en el centro. Luego, amasar hasta lograr un bollo liso y dejar reposar 30 minutos.

: formar una corona con 500 gramos de harina, incorporar sal en los bordes y verter grasa derretida con agua caliente en el centro. Luego, amasar hasta lograr un bollo liso y dejar reposar 30 minutos. Estirado : dividir la masa en 24 bollitos de 30 a 35 gramos cada uno, dejar descansar y estirar discos de 12 centímetros de diámetro.

: dividir la masa en 24 bollitos de 30 a 35 gramos cada uno, dejar descansar y estirar discos de 12 centímetros de diámetro. Sofreír : rehogar una cebolla picada y dos cebollas de verdeo en manteca hasta que estén tiernas.

: rehogar una cebolla picada y dos cebollas de verdeo en manteca hasta que estén tiernas. Base cremosa : espolvorear tres cucharadas de fécula y añadir media taza de leche tibia mientras se revuelve constantemente.

: espolvorear tres cucharadas de fécula y añadir media taza de leche tibia mientras se revuelve constantemente. Integración : incorporar los granos de cuatro choclos y procesar levemente la mezcla para conservar parte de la textura original.

: incorporar los granos de cuatro choclos y procesar levemente la mezcla para conservar parte de la textura original. Toque final : agregar 250 gramos de puré de calabaza, 100 gramos de queso rallado y 100 gramos de queso cremoso en cubos, donde se debe mezclar hasta integrar.

: agregar 250 gramos de puré de calabaza, 100 gramos de queso rallado y 100 gramos de queso cremoso en cubos, donde se debe mezclar hasta integrar. Armado : dejar enfriar el relleno por completo, rellenar los discos, repulgar y pintar con huevo batido.

: dejar enfriar el relleno por completo, rellenar los discos, repulgar y pintar con huevo batido. Horno: opcionalmente, espolvorear azúcar sobre la superficie y cocinar en horno fuerte hasta obtener un dorado crocante.

Maru Botana terminó por mostrar cómo debería ser el resultado final de su receta de empanadas de choclo Capturas Instagram

El uso del mixer para procesar parcialmente los granos es fundamental para la untuosidad, mientras que el enfriado previo del relleno es el paso técnico que evita que la masa se rompa al armar las unidades.