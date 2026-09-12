La receta del budín de limón en licuadora de Coco Carreño: “No vas a poder creer lo fácil y rico que es”

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El budín de limón es un clásico indiscutido para acompañar los mates o el café de las tardes argentinas. La versión de Coco Carreño destaca por su practicidad, ya que se resuelve en pocos minutos utilizando la licuadora para integrar los ingredientes a la perfección.
El secreto del chef consiste en utilizar únicamente la pulpa limpia y la piel amarilla del cítrico, y descartar la parte blanca y las semillas para evitar cualquier sabor amargo. Esto, sumado al licuado previo, garantiza una miga húmeda, aireada y con un aroma intenso.
Ingredientes:
Preparación:
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