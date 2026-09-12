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La receta del budín de limón en licuadora de Coco Carreño: “No vas a poder creer lo fácil y rico que es”

El reconocido cocinero recurrió a su perfil de Instagram para quienes buscan acompañar el mate con algo sabroso y en simples pasos

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El budín de limón en licuadora de Coco Carreño: “No vas a poder creer lo fácil y rico que es”
El budín de limón en licuadora de Coco Carreño: “No vas a poder creer lo fácil y rico que es”

El budín de limón es un clásico indiscutido para acompañar los mates o el café de las tardes argentinas. La versión de Coco Carreño destaca por su practicidad, ya que se resuelve en pocos minutos utilizando la licuadora para integrar los ingredientes a la perfección.

El paso a paso del budín de limón de Coco Carreño para acompañar el mate (Foto: Captura Instagram/@coco.carreno)
El paso a paso del budín de limón de Coco Carreño para acompañar el mate (Foto: Captura Instagram/@coco.carreno)

El secreto del chef consiste en utilizar únicamente la pulpa limpia y la piel amarilla del cítrico, y descartar la parte blanca y las semillas para evitar cualquier sabor amargo. Esto, sumado al licuado previo, garantiza una miga húmeda, aireada y con un aroma intenso.

Torta individual de coco y limón
Torta individual de coco y limón

Ingredientes:

  • 2 limones medianos
  • 1 huevo
  • 3/4 taza de aceite
  • 1 taza y media de azúcar
  • 1 taza y media de harina leudante
  • 50 cc de leche

Preparación:

  • Precalentar el horno a 170 grados.
  • Exprimir un limón y reservar el jugo.
  • Pelar el segundo, descartar lo blanco y colocar la pulpa y la piel en la licuadora junto al huevo, el aceite, el azúcar y el jugo.
  • Licuar a potencia máxima por tres minutos.
  • Incorporar la harina y la leche, procesando hasta lograr una mezcla homogénea sin grumos.
  • Verter en un molde enmantecado y hornear durante 35 minutos.
  • Dejar enfriar, cubrir con glasé de limón y servir.
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