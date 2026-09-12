La receta del budín de limón en licuadora de Coco Carreño: “No vas a poder creer lo fácil y rico que es”

El budín de limón es un clásico indiscutido para acompañar los mates o el café de las tardes argentinas. La versión de Coco Carreño destaca por su practicidad, ya que se resuelve en pocos minutos utilizando la licuadora para integrar los ingredientes a la perfección.

El paso a paso del budín de limón de Coco Carreño para acompañar el mate (Foto: Captura Instagram/@coco.carreno)

El secreto del chef consiste en utilizar únicamente la pulpa limpia y la piel amarilla del cítrico, y descartar la parte blanca y las semillas para evitar cualquier sabor amargo. Esto, sumado al licuado previo, garantiza una miga húmeda, aireada y con un aroma intenso.

Torta individual de coco y limón

Ingredientes:

2 limones medianos

1 huevo

3/4 taza de aceite

1 taza y media de azúcar

1 taza y media de harina leudante

50 cc de leche

Preparación:

Precalentar el horno a 170 grados.

Exprimir un limón y reservar el jugo.

Pelar el segundo, descartar lo blanco y colocar la pulpa y la piel en la licuadora junto al huevo, el aceite, el azúcar y el jugo.

Licuar a potencia máxima por tres minutos.

Incorporar la harina y la leche, procesando hasta lograr una mezcla homogénea sin grumos.

Verter en un molde enmantecado y hornear durante 35 minutos.

Dejar enfriar, cubrir con glasé de limón y servir.