Los chefs franceses revelaron el secreto para hacer el mejor puré de papa

Hacer puré de papas es una de las recetas más sencillas de la gastronomía, aunque es necesario cumplir con ciertos pasos en el proceso para que se obtenga una textura sedosa. Dentro de la tradición francesa existe una forma de cocinar este tubérculo y añadirle ajos confitados, lo que permite alcanzar un plato más cremoso.

El uso del ajo debe realizarse con cuidado, en particular antes de cocinarse; se sugiere retirarle el corazón, ya que es el causante de generar acidez estomacal y repitencia.

Para lograr un puré cremoso es necesario pisar bien la papa y luego pasarla por un colador de alambre para eliminar los grumos (Fuente: Pexels)

A diferencia del ajo crudo y picado que suele aplicarse en pestos o salsas, aquí se sugiere confitarlo con un paso similar al que requieren las cebollas. Así, tu receta logrará ser de un nivel gourmet sin necesidad de visitar un restaurante.

La técnica para un buen confitado es sumergir el ajo cortado en aceite de oliva o manteca. Luego cocinarlo a fuego medio hasta que se dore completamente. Seguí a continuación la receta francesa del sitio galo Flora Professinal y ¡poné manos a la obra!

Puré de papas cremoso al mejor estilo francés

Ingredientes:

100 g de manteca o 50 ml de aceite de oliva virgen extra.

4 dientes de ajo picados.

3 papas grandes.

Sal y pimienta negra a gusto.

Paso a paso:

1 Para el puré

Pelá las papas y cortalas en dados.

Hervilas en una olla con agua a fuego medio.

2 Confitado del ajo

Cortá los dientes de ajo en rebanadas. Remové el centro.

En una sartén añadí el aceite o la manteca y verté los ajos.

Cocinalos a fuego medio hasta que comiencen a dorarse.

Apagá el fuego y dejá reposar.

3 Preparación del puré

Una vez cocidas las papas, colá y guardá una mínima fracción del agua.

Pisá las papas y verté el agua guardada.

Salpimentá al gusto.

Añadir los ajos y mezclar.

Pasá el puré a través de un colador de alambre fino. Así podrás romper los grumos y quedará más sedoso.

Puré de papa con ajo confitado - @mercycocina

Tiempo de cocción: 35 minutos.

Tiempo de elaboración: 1 hora.