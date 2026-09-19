Ni más aceite ni manteca: el truco para que el relleno del pastel de papa quede jugoso

El pastel de papa es uno de los clásicos de la cocina casera, pero conseguir que el relleno quede jugoso sin que resulte demasiado aceitoso puede ser un desafío. En relación con esto, aparece un ingrediente sencillo que puede marcar la diferencia durante la cocción y ayudar a que la carne conserve humedad y sabor.

Se trata del caldo de verduras. Según expertos en gastronomía, en lugar de sumar más aceite, incorporar alrededor de 100 mililitros de caldo al relleno permite aportar líquido durante la cocción, que luego se reduce para concentrar los sabores y conseguir una preparación más sabrosa.

Agregar alrededor de 100 ml de caldo ayuda a mantener el relleno jugoso durante la cocción Shutterstock

Esta es la técnica que utiliza Cocineros Argentinos en su receta de pastel de papa, que combina carne, vegetales, puré de tomate, aceitunas y huevo duro con un puré de papas cremoso. El caldo se incorpora en uno de los momentos clave de la preparación y se deja cocinar hasta que los líquidos se reduzcan.

El secreto para un relleno más jugoso

El punto clave aparece cuando la carne y los vegetales ya comenzaron a dorarse. Es entonces cuando se incorpora el puré de tomate junto con el caldo. La mezcla debe permanecer en el fuego hasta que los líquidos se reduzcan y los sabores queden concentrados.

A continuación, la receta completa:

Ingredientes

Para el puré :

Papas

Leche caliente

Manteca fría

Queso rallado

Yemas de huevo

Sal y condimentos a gusto

Para el relleno :

Carne

Cebolla

Morrón

Laurel

Puré de tomate

100 ml de caldo de verduras

Aceitunas descarozadas

Huevos duros

Para el armado :

Queso mozzarella rallado

Paso a paso

El caldo se incorpora a la preparación de carne y se cocina hasta que los líquidos se reduzcan Archivo La Nación

Para preparar el puré :

Hervir las papas con piel desde agua fría con sal y a fuego muy bajo para evitar que la piel se rompa.

Una vez tiernas, pelarlas y pisarlas.

Agregar la leche caliente, la manteca fría cortada en cubos, el queso rallado y las yemas.

Condimentar a gusto y reservar.

Para preparar el relleno :

Saltear la carne durante unos minutos.

Agregar la cebolla, el morrón y el laurel.

Continuar rehogando hasta que se reduzcan los jugos desprendidos por la carne y los vegetales y la carne comience a dorarse.

Incorporar el puré de tomate y 100 ml de caldo de verduras .

. Cocinar hasta que los líquidos se reduzcan y los sabores se concentren.

Retirar del fuego y sumar las aceitunas descarozadas y los huevos duros cortados en trozos.

Para armar el pastel :

Colocar en una fuente para horno una capa de aproximadamente un centímetro de puré.

Distribuir por encima el relleno de carne.

Agregar la mozzarella rallada.

Cubrir con el resto del puré.

Llevar a un horno a 180 °C hasta que la superficie quede gratinada.

El resultado es un pastel de papa con un relleno húmedo y sabroso, en el que el caldo cumple una función clave durante la cocción. El secreto está en incorporarlo en la cantidad justa y dejar que se reduzca antes de armar el plato.