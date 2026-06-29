Qué son las papas Hasselback y cómo hacerlas con la vieja tradición sueca

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Las papas Hasselback son un tipo de receta que nació en Suecia en 1953; es una manera diferente de cocinarlas y su aspecto es el que más atención impacta en los comensales por parecer un libro abierto.
El proceso consiste en cortar las papas en rodajas hasta la mitad y dejar el extremo inferior como un mango o lomo que las mantiene unidas. Arriba se acostumbra a añadirles nueces, manteca y pan rallado, lo que proporciona crocanteza y un sabor sin igual. Aprendé cómo hacerlas en pocos minutos y sorprender a tu familia.
Ingredientes:
Paso a paso:
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