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Qué son las papas Hasselback y cómo hacerlas con la vieja tradición sueca

Esta receta tiene más de medio siglo y surgió en el norte de Europa; aprendé cómo replicarla en simples pasos y renovar tu menú diario

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Qué son las papas Hasselback y cómo hacerlas con la vieja tradición sueca
Qué son las papas Hasselback y cómo hacerlas con la vieja tradición sueca(Fuente: Tiktok-Pulicocina)

Las papas Hasselback son un tipo de receta que nació en Suecia en 1953; es una manera diferente de cocinarlas y su aspecto es el que más atención impacta en los comensales por parecer un libro abierto.

El proceso consiste en cortar las papas en rodajas hasta la mitad y dejar el extremo inferior como un mango o lomo que las mantiene unidas. Arriba se acostumbra a añadirles nueces, manteca y pan rallado, lo que proporciona crocanteza y un sabor sin igual. Aprendé cómo hacerlas en pocos minutos y sorprender a tu familia.

Papas Hasselback: el truco para hacerlas ricas y únicas

Ingredientes:

  • 4 papas medianas.
  • Pimienta negra.
  • Sal al gusto.
  • Romero o tomillo al gusto.
  • Queso rallado o parmesano.
  • 100 g de manteca.
  • 100 g de nueces picadas.

Paso a paso:

1

Cortar las papas

  • Lavá bien las papas y cepillá las cáscaras.
  • Controlá que no tengan tierra o cualquier otra impureza.
  • Cortalas en rodajas finas, pero sin llegar hasta el final. Su aspecto debe parecer el de un libro abierto.
2

Condimentar

  • Salpimentar.
  • Añadir el orégano o romero.
  • Esparcí las nueces picadas.
  • Agregá la manteca trozada en cada papa.
  • Espolvoreá en la superficie el queso o el pan rallado.
3

Cocción

  • Cociná en el horno a una temperatura de 200 °C.
  • Cuando las papas estén hechas, retirar y servir.
Cómo hacer papas Hasselback
Cómo hacer papas Hasselback
  • Tiempo de preparación: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 35 minutos.
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