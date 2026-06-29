Qué son las papas Hasselback y cómo hacerlas con la vieja tradición sueca

Las papas Hasselback son un tipo de receta que nació en Suecia en 1953; es una manera diferente de cocinarlas y su aspecto es el que más atención impacta en los comensales por parecer un libro abierto.

El proceso consiste en cortar las papas en rodajas hasta la mitad y dejar el extremo inferior como un mango o lomo que las mantiene unidas. Arriba se acostumbra a añadirles nueces, manteca y pan rallado, lo que proporciona crocanteza y un sabor sin igual. Aprendé cómo hacerlas en pocos minutos y sorprender a tu familia.

Papas Hasselback: el truco para hacerlas ricas y únicas

Ingredientes:

4 papas medianas.

Pimienta negra.

Sal al gusto.

Romero o tomillo al gusto.

Queso rallado o parmesano.

100 g de manteca.

100 g de nueces picadas.

Paso a paso:

1 Cortar las papas

Lavá bien las papas y cepillá las cáscaras.

Controlá que no tengan tierra o cualquier otra impureza.

Cortalas en rodajas finas, pero sin llegar hasta el final. Su aspecto debe parecer el de un libro abierto.

2 Condimentar

Salpimentar.

Añadir el orégano o romero.

Esparcí las nueces picadas.

Agregá la manteca trozada en cada papa.

Espolvoreá en la superficie el queso o el pan rallado.

3 Cocción

Cociná en el horno a una temperatura de 200 °C.

Cuando las papas estén hechas, retirar y servir.

Cómo hacer papas Hasselback

Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 35 minutos.