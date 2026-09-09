Receta de leicaj: la torta de miel que da le da sabor al año nuevo judío

En el marco del Año Nuevo judío, que se celebrará desde el atardecer del viernes 11 de septiembre hasta el anochecer del domingo 13 de septiembre de 2026 en la Argentina, miles de personas suelen preparar distintas recetas típicas y milenarias para recibir el cambio de calendario. Entre ellas existe la torta de miel, de fácil preparación y que se volvió parte de la identidad gastronómica de nuestro país desde hace décadas. Enterate cómo hacerla en pocos minutos para compartir en la merienda o a cualquier hora. ¡Manos a la obra!

Esta torta está pensada para atraer la abundancia y el éxito en el nuevo año (Fuente: Pexels)

Torta de miel o leicaj: la receta milenaria que las abuelas judías argentinas repiten cada año

Ingredientes:

2 huevos.

1 taza de miel.

1 taza de aceite neutro.

1 taza de café o té.

3 tazas de harina leudante.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Pizca de sal.

Ralladura de 1 naranja (opcional).

Paso a paso:

Precalentá el horno a 180 °C y pincelá con aceite un molde para torta.

y pincelá con aceite un molde para torta. En un bowl mezclá los huevos con la miel y el aceite neutro (de girasol o maíz). Debe quedar como una crema espumosa.

Incorporá el té o el café tibio, la ralladura de naranja, la esencia de vainilla y la pizca de sal.

Poco a poco agregá la harina hasta y mezclá suavemente con una espátula.

Cuando la preparación no tenga grumos, vertela en el molde para torta y envialo al horno por al menos 45 minutos .

. Cuando esté listo, retirar del horno y, cuando esté fría, espolvorear con azúcar impalpable.

Cómo hacer la torta de miel judía

Tiempo de cocción: entre 40 y 45 minutos, según el horno.

Tiempo de preparación total: 55 minutos.