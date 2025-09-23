Paso a paso: cómo hacer los más deliciosos knishes para celebrar el Año Nuevo judío

Los knishes tal vez sean de los platos de origen hebreo más conocidos. En la Argentina se popularizaron con la llegada de los inmigrantes de Europa del Este en el siglo XIX y XX. En el marco del Año Nuevo judío, que se celebra entre la tarde del 22 de septiembre hasta el 24 del mismo mes, aprendé cómo hacer estos panecillos de papa ricos en nutrientes y con ingredientes más que accesibles.

Los knishes surgieron en las comunidades de cocina ucraniana y asquenazí, y su nombre deriva de la palabra en yiddish “knysh”, en combinación con el ruso. Es un plato que se convirtió en típico dentro de las masas obreras y campesinas y más tarde los judíos de clases sociales más altas, los adoptaron para su propio consumo. Su preparación es sencilla y no demanda demasiado tiempo.

Cómo hacer los tradicionales knishes de la abuela en simples pasos

Ingredientes:

Para la masa

500 g de harina 0000.

250 cc de agua.

1 taza de aceite.

Para el relleno

1 kg de papas.

3 cebollas.

Aceite neutro c/n.

Sal y pimienta a gusto.

Paso a paso:

Hervir las papas. Mientras, picá las cebollas y sofreírlas en el sartén con un chorrito de aceite.

Una vez que la papa esté lista, hacé un puré y volcá las cebollas caramelizadas. Salpimentar y reservar el relleno.

En un bowl mezclar la harina, el aceite, el agua y la sal, hasta que los ingredientes se incorporen bien. Formar una masa y dejar descansar por 15 a 20 minutos .

. Para los knishes, separar la masa en bollos iguales (aproximadamente 20). Estirar cada uno en forma de rectángulo.

Colocar el relleno en el medio y luego hacer bolsitas.

Pintar con huevo la superficie y colocarlos en una bandeja previamente enmantecada y enharinada.

Enviar al horno a una temperatura de 180° C hasta que la masa exterior se cocine.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 45 minutos.