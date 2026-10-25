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LA NACION

“Receta de miedo”: cómo hacer el árbol tenebroso para comer en Halloween

Descubrí cómo hacer un postre divertido, dulce y sin ensuciar demasiado para que tus hijos disfruten de la Noche de Brujas

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LA NACION
Cómo hacer un árbol tenebroso para comer en Halloween
Cómo hacer un árbol tenebroso para comer en Halloween(Fuente: Instagram/@clauvarleta)

Halloween es una de las festividades más divertidas para los chicos por la temática de fantasmas, monstruos e historias de terror. Para hacer que sea una experiencia diferente, descubrí cómo preparar un árbol tenebroso que servirá de postre o para degustar mientras mirás una película en familia. ¡Manos a la obra!

Cada año en las redes sociales, miles de recetas en referencia a la Noche de Brujas afloran. En esta ocasión te compartimos una opción que no requiere un proceso largo de preparación y solo lleva tres ingredientes base.

Árbol tenebroso

Ingredientes:

  • 2 tapas de pascualina.
  • 1 pote chico de Nutella.
  • 1 yema de huevo.
  • 1 hoja de papel manteca.

Paso a paso:

1

Preparar la masa

  • Estirá las tapas de pascualina de forma rectangular.
2

Dale forma al árbol

  • Colocá el papel manteca en una fuente para horno.
  • Encima depositá una de las tapas de pascualina.
  • Untá la crema de Nutella.
  • Colocá la segunda tapa de pascualina.
  • Con un cuchillo filoso, cortá en la base un tallo y arriba formá una copa de árbol con tiras rizadas.
  • Cortá sobre la primera capa de pascualina dos ojos y una boca, permitiendo que se vea la Nutella del centro.
  • Pincelar con yema de huevo las partes blancas.
3

Cocción

  • Llevar a un horno precalentado por 15 minutos hasta que la masa se dore.
  • Servir.
Recetas simples para Halloween - @clauvarleta
Recetas simples para Halloween - @clauvarleta
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Tiempo de elaboración total: 35 minutos.
LA NACION
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