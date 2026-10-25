“Receta de miedo”: cómo hacer el árbol tenebroso para comer en Halloween

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Halloween es una de las festividades más divertidas para los chicos por la temática de fantasmas, monstruos e historias de terror. Para hacer que sea una experiencia diferente, descubrí cómo preparar un árbol tenebroso que servirá de postre o para degustar mientras mirás una película en familia. ¡Manos a la obra!
Cada año en las redes sociales, miles de recetas en referencia a la Noche de Brujas afloran. En esta ocasión te compartimos una opción que no requiere un proceso largo de preparación y solo lleva tres ingredientes base.
Ingredientes:
Paso a paso:
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.