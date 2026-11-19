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La temperatura alta invita a comer alimentos livianos y, aunque muchos consideren que hay que llegar al verano, lo cierto es que este permitido es ideal porque no tiene harina y se hace en pocos minutos. Se trata de una torta a base de yogur y huevo que proporcionan liviandad a la textura del bizcocho. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.