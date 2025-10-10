Sin harina y muy esponjoso: el bizcochuelo con yogur ideal para preparar un feriado

El bizcochuelo, un clásico indiscutible de las tardes argentinas, es el compañero perfecto para el mate de un día feriado. Su popularidad reside en la sencillez de su preparación, la accesibilidad de sus ingredientes y su bajo costo. Sin embargo, existe una forma de elevar este tradicional plato a un nuevo nivel, obteniendo un resultado más esponjoso y saludable: prepararlo con yogur y sin harina.

La torta o bizcochuelo es una tradición que los argentinos adoptamos hace años para acompañar el mate de la tarde (Fuente: Pexels)

Esta receta casera tiene sus raíces en Italia. A medida que se extendió por las diferentes regiones de la península itálica, se fue adaptando con diversos ingredientes y métodos de preparación. Los inmigrantes italianos que llegaron a Argentina y Uruguay, principalmente durante la primera mitad del siglo XX, trajeron consigo esta costumbre, que rápidamente se arraigó y se transformó en una tradición en ambos lados del Río de la Plata.

Receta del bizcochuelo de yogur y sin harina

Cómo preparar el bizcochuelo con yogur

Ingredientes:

1 pote de yogur natural de 300 g.

3 huevos.

200 g de azúcar mascabo o edulcorante.

1 1/2 taza de harina de avena.

1 cucharada de polvo de hornear.

1 banana madura pisada.

La receta, paso a paso:

Encendé el horno a 180° C y enmantecá una tortera de 20 cm de diámetro.

En un bowl batí los huevos y el azúcar hasta obtener una mezcla a punto letra.

Agregá el yogur y el polvo de hornear e integrá.

Sumá la banana pisada y homogeneizá todo.

Poco a poco volcá la harina de avena y revolvé hasta que todos los ingredientes se vuelvan una sola masa. (Si es necesario podés agregarle 100 ml de agua).

Volcá la preparación en la tortera y enviá al horno por 40 minutos.

Antes de retirar la torta, pinchala con un palillo de madera para cerciorarte de que esté cocida.

El bizcochuelo sin harina y con yogur es una opción saludable para comer en cualquier momento de tu día (Fuente: Pexels)

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

Tips:

No abras el horno hasta que transcurran los primeros 30 minutos, ya que arruinarás el bizcochuelo.

Una buena combinación para este tipo de torta con banana son los chips de chocolate. Sumalos a la mezcla cuando agregues la fruta pisada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.