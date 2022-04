Receta de Brownie receta súper fácil y rápida

Ingredientes Polvo de hornear, ½ cucharadita

Manteca derretida, 1 taza

Azúcar blanca, 2 tazas

Cacao en polvo, ½ taza

Extracto de vainilla , 1 cucharadita

Huevos, 4

Harina común, 1 ½ tazas

Sal, ½ cucharadita

Nueces picadas (opcional), 1/2 taza Preparación Volcar la mezcla en el molde preparado. Agregarle las nueces picadas, si se desea. Precalientar el horno a 175 grados C. Enmantecar un molde cuadrado de 24 x 24 cm o forrarlo con papel manteca. En un bol mezclar la manteca derretida, el azúcar, el cacao en polvo, la esencia de vainilla, los huevos, la harina tamizada, el polvo para hornear y la sal. Mezclar con un tenedor o varilla de alambre, sin batir, hasta que todo esté perfectamente ingtegrado y se obtenga una pasta de color marrón oscuro. Llevar la fuente al horno precalentado por unos 20 a 30 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga con migas secas y nada de líquido pegado. Enfriar el molde de los brownies sobre una rejilla y cortar en cuadrados.

El secreto para que el brownie salga delicioso y perfecto es la calidad del cacao. Siempre conviene usar un cacao muy puro, del mejor origen posible, peruano o belga son los más nobles. En esta receta de brownies se usa cacao amargo en polvo, o sea que no hay posibilidad de equivocarse. Para hacer la receta rápida y super fácil de brownie no conviene usar el polvo de la chocolatada de los niños porque tiene mucha azúcar y no es tan puro. Cambiará el color del brownie y no se logrará un brownie bien oscuro como con el cacao puro. Hay otras recetas que usan chocolate a base de cacao.

Tips para saber cuando el brownie ya está perfecto.