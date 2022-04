Receta de Rosca de Pascua que hacen en la Abadía Santa Escolástica

Ingredientes Para el amasijo Harina 0000, 400 gr.

Levadura fresca, 25 gr.

Azúcar, 100 gr.

Huevos, 3.

Miel, 1 cucharada.

Ralladura de 1 limón.

Agua, 150 ml. Para el empaste Mateca, 350 gr.

Harina, 150 g. Preparación Colocar en un recipiente la levadura disuelta en una cucharada de azúcar. Tapar y dejar reposar unos minutos. Mientras tanto mezclar todos los ingredientes del amasijo. Cuando la levadura haya esponjado, incorporarla a la masa y amasarla durante 20 minutos o más hasta que quede bien lisa. Para hacer el empaste mezclar la harina con la manteca hasta que quede todo integrado. Amasarlo sobre un papel film. Hacer un pan, envolverlo en el film y llevarlo a la heladera por unos 30 minutos. Después ir incorporando el empaste al amasijo. Amasarla bien e ir formando los brazos de la rosca haciendo tiras rectangulares y amasarlas con el palo de amasar. En una tira colocar 100 g de crema pastelera y en la otra 100 de dulce de leche. Si deseas hacerla de pastelera y mazapán, debes poner 100 g de mazapán en vez de dulce de leche. Hacer la trenza entrelazando los brazos entre sí. Pintarlas con un huevo y dejar levar hasta que duplique el volumen. Cocinarla al horno a 200º durante 15 minutos (son hornos pasteleros especiales, tal vez en una casa la temperatura deba ser más baja). Retirarlas del horno. Dejar enfriar y bañarlas con un glasé de azúcar impalpable y agua tibia.

Esta es la receta que elaboran tradicionalmente las Monjas de la Abadía de Punta Chica cada año para celebrar Pascua. Inicialmente la tradición de elaborar y regalar la rosca de Pascua no tenía ninguna relación con la religión sino con los festejos paganos de la antigüedad, donde se elaboraban unas tortas redondas como agradecimiento por la generosidad de la tierra. La rosca de pascua es una masa suave y rica. No lleva mucha elaboración y el tiempo de cocción es poco. Una vez cortada, se conserva en una bolsa de plástico para que permanezca fresca y sin resecarse, de esta manera dura unos cuatro días más. Además de crema pastelera, las Monjas Benedictinas le ponen dulce de leche o mazapán, y en la Abadía de Santa Escolástica hacen también una rosca de Pascua con chips de chocolate, nueces, naranjas confitadas y coñac, cubierta en chocolate negro y decorada con huevos mini de chocolate con leche.

Tips para que la rosca de Pascua salga perfecta