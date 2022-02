Los 14 tatuajes que se hizo Naila Borensztein durante la cuarentena

Los tatuajes son algo esencial en la vida de los músicos, pero esta productora y DJ los puso al nivel de la comida o el dinero en retribución del trabajo al haber brindado un show a cambio de uno. La ex No Lo Soporto, Naila Borensztein, hoy al frente de su proyecto Naiborg, arrancó así, con un tattoo como canje por un recital en México hace tan solo dos años, y hoy ya luce 14 y promete continuar mientras sigan sin provocarle dolor y le sobre espacio en el cuerpo. Nai quedó en volver de gira en un par de meses a territorio azteca, tal vez en busca de nuevos tatuajes, mientras ultima su primer disco como solista.

¿Cuántos tatuajes tenés?

Creo que 14. Arranqué hace dos años, durante la cuarentena. Y ahora cada tres meses me hago alguno. De repente, estábamos encerrados, y cuando nos dejaron reunirnos, aparecí toda tatuada y sorprendí a todos con el cambio.

Naila combatió el aislamiento a pura tinta. Ignacio Sánchez - Brando

¿Cuál fue el primero?

Me hice una ene de Nintendo por mi nombre y porque soy fan de los games. Fue hace dos años en México porque toqué en un lugar donde el dueño era tatuador y me dijo que me hacía un tatuaje. Me lo hizo como canje del show. Es una ene en tres dimensiones, con perspectiva, con colores cromados, gris, blanco y negro. Todos los tatuajes que tengo son negros. Me gusta más esa estética sin color para poder combinarlos libremente. Me lo hice en la muñeca para que no se viera tanto. Me decidí a hacerlo al toque. Me iba a ir después de tocar, pero me quedé esa noche en Morelia por el tatuaje y valió la pena. Y encima no me duelen nada, así que arranqué en una que me parece que no voy a frenar nunca.

¿Cuándo decidiste que querías tatuarte toda?

Al principio dudaba porque no me gustaba del todo cómo había quedado el primero. Quería delinearlo en negro y fui a ver a un ilustrador, Johnny Flores, que ahora me hace todos mis tatuajes. Pero como a los tatuadores no les gusta nada más que arreglar el tatuaje de otro, me hizo una especie de agujero negro en la otra muñeca, y ahí sí arranqué en serio. Tengo todas cosas geométricas. También me hice un animé que se llama Tsunami Girl, sobre una chica que es DJ. Me gusta diseñar mi propia imagen, y me atrapó, en ese sentido, plasmar cosas de mi infancia: me dan alegría cuando las veo. Me gusta levantarme y, por ejemplo, mirarme el brazo todo tatuado.

"De repente, estábamos encerrados, y cuando nos dejaron reunirnos, aparecí toda tatuada y sorprendí a todos con el cambio", dice Naila. Ignacio Sánchez - Brando

¿Cuál fue el último?

Me hice mi fecha de nacimiento en números romanos y, además, mi nombre en hebreo, que justo de casualidad, la cantidad de elementos del nombre coincide con el número. Es la primera vez que me tatué en la pierna, me lo hice en el muslo.

"Me gustan las formas bifurcadas, que se pueden unir en una especie de collage corporal." Naila Borensztein

¿Tenés alguno favorito?

Me hice un crop circle, que son los círculos que dibujan los extraterrestres en los campos de cosecha. Y hace poco me hice la viborita del Nokia 1100 en la mano, que también me gusta mucho. Y tengo muchos insectos, que me hice fan, como un ciempiés en la muñeca. Prefiero hacerme animales que no estén tan trillados. Me gustan las formas bifurcadas, que se pueden unir con otros en una especie de collage corporal. Los tatuajes más planos no me gustan tanto cómo quedaron.

¿Decidiste el próximo?

Me gustaría hacerme cosas simétricas en la espalda. Hasta ahora estuve bien con los que tengo, pero siento que fui demasiado impulsiva. Las últimas veces que fui a tatuarme pasaron mil cosas y no pudo ser. Quise hacerme algo medio esotérico. Son dos manos entrelazadas de la ketubah, del judaísmo, que es una imagen muy antigua. Me queda un espacio arriba de todo en el brazo. Me imagino que ahí va a quedar bueno.

"Me encantan los tatuajes de una coreana que se llama Meicrosoft", afirma. Ignacio Sánchez - Brando

¿Te arrepentiste de alguno?

Sí, de uno medio raro. Una especie de calavera de Terminator. Está muy bien hecho, con partes medio metálicas, pero es muy tradicional y me quedó demasiado cuadrado. Lo tengo atrás del codo.

¿Qué no te tatuarías jamás?

Nunca me tatuaría un escorpión. Ya lo vi demasiado. Lo peor son los tatuajes esos de letras en el pecho. Y no me gustaría hacerme nada en la panza, soy muy obsesiva de los abdominales. Capaz algún día lo haga, pero por ahora no está en los planes.

¿Le admirás los tatuajes a alguien?

Me encantan los tatuajes de una coreana que se llama Meicrosoft. Tiene todo el cuerpo tatuado con formas simétricas, muy bien diseñado. Y tiene esa estética de tatuajes negros que me encanta.