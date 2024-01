escuchar

“Sin palabras”, escribió Enzo Vogrincic (30) en sus historias de Instagram cuando, el martes 23, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer que La sociedad de la nieve recibió dos nominaciones a los Oscar, por Mejor Película Extranjera y Mejor Maquillaje y Peluquería. Dirigida por el español Juan Antonio Bayona (y basada en el libro homónimo de Pablo Vierci), la película lo tiene a Vogrincic como gran protagonista: personifica a Numa Turcatti, el estudiante de Derecho que decidió acompañar a sus amigos rugbiers del Old Christians Club, de Montevideo, en aquel fatídico vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya que iba a Chile y que se estrelló en la cordillera de los Andes en 1972. Desde que se estrenó, no hay quien no hable de la película, pero también de este uruguayo con porte de modelo que ha dejado a muchos sin palabras.

Enzo se llama así por Enzo Francescoli, el legendario delantero de River, aunque el fútbol no era lo que más le apasionaba. “Me llevaron a jugar desde los 5 años hasta los 12. Rezaba para que se suspendieran los partidos”, contó en algunas entrevistas. “Quería hacer teatro, el cine no existía. Como actor uruguayo, era imposible pensar en cine; no estaba en el mapa”. Perseveró y protagonizó 9, La noche de 12 años, Porno y helado y Iosi, el espía arrepentido. De su mundo privado se sabe que cortó hace un tiempo con Sofía Lara, una actriz uruguaya, y que, oficialmente, está soltero. Sin embargo, los rumores aseguran que está muy cerca de Aitana, la cantante española que fue pareja de Sebastián Yatra, y que habrían viajado juntos a París. Pero ellos guardan silencio al respecto.

El actor y la cantante española Aitana posando, cada uno por su lado, con la tripulación de un vuelo a París. Los rumores señalan que viajaron en plan romántico. Él, desde que rompió con la actriz uruguaya Sofía Lara, estaba soltero.

Hoy, a pesar de que es una celebridad que posa en las alfombras rojas de todo el mundo, sigue yendo y viniendo por las calles de Montevideo en su bicicleta, en joggings. Hace poco, dijo: “Voy donde me lleve la actuación, pero me gusta tener la base acá, en el Uruguay, y tener un lugar adonde volver”.

Juan A. Bayona, Carlos Páez Rodríguez, Enzo y Pablo Vierci, en diciembre del año pasado. Getty Images

Un plano general del uruguayo de 30 años y porte de modelo del que todos hablan. Getty Images

