No hay dudas de que el mundo de la moda y la realeza van de la mano. Sin transgredir los límites y protocolos de la Corona, las royals se imponen cada vez más como fashion icons, desde las más sofisticadas e innovadoras, como Rania de Jordania; las abanderadas del lujo sustentable, como la reina Máxima de los Países Bajos y la princesa Kate; o las más clásicas, entre ellas, Charlene de Mónaco y Mary de Dinamarca. Y aunque la tendencia de reutilizar sus prendas pisa cada vez más fuerte, la cantidad de dinero que invierten en sus guardarropas sigue siendo importante. De acuerdo con los datos publicados por el sitio web especializado en moda y realeza UFO No More, la mujer de Alberto de Mónaco fue la royal que más gastó en sus nuevos outfits en 2023, seguida por Eugenia de York (sobrina del rey Carlos III) y la princesa de Gales. Meghan Markle ocupa el puesto número seis del ranking, mientras que la reina Letizia de España se encuentra en el doceavo, superando por un lugar a Máxima Zorreguieta. Cabe aclarar que estos números se basan en el valor de mercado de las prendas identificadas (hay otras de las que no se sabe a qué firma o diseñador pertenecen, por lo que se desconoce su precio), y no en lo que efectivamente desembolsaron por esa ropa las reinas y princesas.

En la gala por el Día Nacional de Mónaco, la princesa monegasca deslumbró con un vestido de Didier Angelo con cuentas de cristal bordadas a mano. Getty Images

1. CHARLENE DE MÓNACO: US$ 411.108,39

Por segundo año consecutivo, la ex nadadora olímpica lidera la lista de las 19 royals más gastadoras, con 411,108.39 dólares. En cantidad de looks nuevos, Su Alteza Serenísima ocupa el tercer puesto, con 155 piezas, detrás de la reina Letizia y la princesa heredera Victoria de Suecia, que estrenaron 162 cada una. El precio promedio por prenda para la mujer de Alberto II de Mónaco fue de 3288,86 dólares (se consideraron 125 del total de 155).

En los Premios Ninfa de Oro del Festival de Televisión de Montecarlo, impactó con un vestido de seda estructurado del diseñador suizo Akris, uno de sus favoritos. Getty Images

Para la gala del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, Charlene desembolsó casi once mil dólares por un vestido tipo túnica de Valentino confeccionado en cady de seda. Getty Images

2. EUGENIA DE YORK: US$ 216.585,92

Con 35 nuevas prendas (de las cuales 29 fueron puestas en valor), la sobrina de Carlos III sorprendió como la segunda royal que más gastó para renovar su guardarropa: 216.585,92 dólares. También es la que pagó el precio promedio por prenda más alto, con un estimado de 7468,48 dólares. Llama la atención el salto cuantitativo en el ranking de la hija del príncipe Andrés, ya que en 2022 ocupó el penúltimo lugar, con una inversión de casi veinte mil dólares en 22 artículos.

En su primera aparición pública tres meses después de haber dado a luz a su segundo hijo, la princesa llevó un vestido de Fendi diseñado por Kim Jones. Getty Images

Para su gala benéfica contra la esclavitud lució un vestido de satén de Peter Pilotto y Christopher De Vos. Getty Images

3. KATE DE GALES: US$122.572,72

Por segundo año consecutivo, la princesa de Gales ocupa el tercer puesto de la lista, nada mal si se tiene en cuenta que en 2023 formó parte del evento royal más importante, como lo fue la coronación del rey Carlos III. Kate gastó 122.572,72 dólares en 111 nuevas prendas (de un total de 135 estrenos), con un precio promedio por pieza de 1104,26 dólares.

El pasado 21 de noviembre, para un banquete de Estado en el Palacio de Buckingham, la princesa de Gales llevó un vestido blanco de Jenny Packham con adornos florales metalizados que coronó con la tiara Strathmore Rose. Getty Images

Para la boda de Hussein de Jordania y Rajwa al Saif, Kate se lució con un romántico diseño de Elie Saab.

13. REINA MÁXIMA: US$ 57.158,43

La reina de los Países Bajos es conocida por darles nueva vida a sus outfits e incluso prestárselos a sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane. En 2023, la monarca nacida en Argentina estrenó 116 piezas, de las cuales 67 fueron incluidas en su total de 57.158,43 dólares, con un precio promedio de 853 dólares por prenda.

A principios de año, durante su visita de Estado a Sudáfrica, Máxima cautivó con un vestido a cuadros en mikado de seda firmado por Natan, su firma de cabecera. AFP

