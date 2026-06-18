Alejandro Fantino. El álbum de sus espectaculares vacaciones en Aruba junto a su mujer Coni Mosqueira y su hijo Beltrán

El conductor y la modelo compartieron diez días de amor y relax en playas paradisíacas junto a Beltrán
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“Si me hubieran preguntado hace unos años cómo me imaginaba la felicidad… nunca hubiera imaginado algo tan lindo. Porque algunas cosas sólo se entienden cuando llegan. Y un día caés en que tu lugar favorito no es un lugar. Son las personas con las que elegís compartirlo. Son mi casa, mi familia. Los que me cambian la tristeza por alegría. Mi lugar favorito en cualquier rincón del mundo. Treinta y tres vueltas al sol después… la respuesta son ellos”, escribió en sus redes, super emocionada, Coni Mosqueira, después de haber cumplido 33 el 13 de junio, en pleno descanso en Aruba junto a su gran amor, el periodista Alejandro Fantino (54), y el hijo que tienen en común, Beltrán (2).
El conductor no se quedó atrás y le dedicó unas románticas palabras con un posteo que decía: “¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida! Sos el punto de inflexión en mi existencia, y está claro que desde tu aparición todo se encadenó con una perfección cósmica para entender qué es lo verdaderamente importante. Dios siempre propicia estas uniones, y cuando ocurren, lo único que queda es agradecer”. Fanáticos de la vida al aire libre, el mar y el calor, no sorprende que hayan elegido para descansar, una vez más, unas playas paradisíacas como las de Aruba. Y este no es el primer viaje de Beltrán, que disfrutó a full cada chapuzón.
“Viajar con Beltrán es una aventura hermosa. Cada viaje tiene sus desafíos, pero también momentos únicos. Nos encanta verlo descubrir cosas nuevas: la playa, los animales y los colores del mar. Ya es un gran compañero de viaje y disfrutamos mucho de compartir estas experiencias en familia”, contó la modelo en conversación con ¡HOLA! Argentina.
La modelo contó que son las primeras vacaciones en las que puede relajarse de verdad, darse el gusto de leer un libro mientras “sus chicos” se divierten en la pileta del hotel. Coni y Alejandro se conocieron en Tequila, allá por diciembre de 2017. Al año siguiente, en las playas de Punta del Este, oficializaron su relación y, ya en cuarentena, apostaron a la convivencia. Poco tiempo después, él le propuso casamiento en Grecia, frente al mar Egeo.
En 2022 dieron el “sí, quiero”: primero con una ceremonia íntima en el Registro Civil de Bahía Blanca (ciudad natal de la modelo) y luego con una lujosa fiesta para doscientos invitados en una estancia en Cañuelas. En 2024 llegó uno de los momentos más esperados: el nacimiento de Beltrán. Aunque Fantino ya es papá de Nahuel (34), fruto de su relación con Sandra Algarbe, siempre había expresado su deseo de volver a ser padre junto a Coni. “Naciste tan chiquito, con 1,800 kg, y aun así fuiste tan fuerte desde el primer momento”, contaron con emoción sus padres, marcando el inicio de esta nueva etapa familiar.
Fotos: Ty Creates Media Aruba
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