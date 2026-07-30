Todas las fotos y los invitados de la imperdible fiesta western de Germán Neuss por su cumpleaños

La noche del Lejano Oeste se mudó a Buenos Aires para festejar los 74 años de Germán Neuss. El Yacht Club Puerto Madero, que pertenece a la familia Neuss, fue el escenario elegido. Las ML (Michelson Lagos) se ocuparon de la ambientación, que sorprendió a los 220 invitados. Caballos de tamaño natural ensillados, fardos y barriles transformaron el club náutico en una verdadera taberna western. La tarjeta de invitación sugería un dress code acorde: indios y cowboys. El menú (se sirvió un cóctel con langostinos, cebiche y variedad de fingerfood y luego un plato principal con carne y una opción de ñoquis), la música y los shows en vivo acompañaron la propuesta vaquera.

La invitación a la fabulosa fiesta que se celebró en Puerto Madero

GERMÁN, EL CACIQUE

El anfitrión, Germán Neuss, llegó ataviado con prendas de gamuza, dos trenzas y una gran corona de plumas. Su “india”, Gabriela Flores Pirán, llevó flecos y plumas. Germán es un conocido hombre de negocios cuya familia fundó la fábrica de gaseosas y soda (Pomelo Neuss, la más famosa) en 1891.

Germán Neuss Tadeo jones

Verónica Zuberbühler y Rodolfo Costantini Tadeo jones

Nicolás Iraeta y Rosario Neuss Tadeo jones

Germán Neuss y Gabriela Flores Pirán Tadeo jones

Javier Iturrioz, Gloria César y Leopoldo Montes

Hoy, diversificó sus negocios e inversiones, y vive entre Punta del Este, Buenos Aires y Menorca. Quienes más lo conocen cuentan que disfruta de sus hijos, Georgie y Rosario, de su mujer, Gaby, y del golf, deporte que lo apasiona. “Y especialmente, de sus amigos. Es un tipo muy sociable”, asegura su entorno. Muchos de esos íntimos cantaron presente con sombreros de ala y looks estilo comanche “para celebrar la vida” junto a él. El mejor regalo había llegado horas antes de la fiesta con el nacimiento de su nieta Amalia, hija de Georgie Neuss y Taina Laurino, ausentes con aviso a la noche Far West.

Anamá Ferreira Tadeo jones

Agustín Etchebarne y María Noel Tadeo jones

Sebastián Gurmendi y Laurence (Lolo) Lechère Tadeo jones

Geraldine Zavalía Tadeo jones

Gloria Confalonieri y Dicky Smith Estrada Tadeo jones

Javier Iturrioz y Gaby Flores Pirán

Tommy Hinrichsen y Solange Mayo

Gloria César Tadeo jones

Isidro Escalante y Sonia Zavaleta Tadeo jones

Verónica Zoani y Bill Nutting Tadeo jones

Pompi Chopitea y Carlos Fontán Balestra Tadeo jones