Algo nuevo, algo usado. Las princesas Charlene y Alexandra de Hannover brillaron en el calendario social de Mónaco con sus vestidos

Una, en la Ópera Garnier, donde se fesjejó el 20° aniversario de la Fundación Príncipe Alberto II, y la otra en un posteo en redes sociales muy celebrado
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El viernes 18, la Ópera Garnier se vistió de fiesta para celebrar las dos décadas de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco –dedicada a la conservación del medioambiente–, gala en la que Alberto de Mónaco y Charlene recibieron a doscientos cincuenta invitados entre los que se contaban Christina Aguilera, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Eva Herzigova, Plácido Domingo y Richard Gere. Al llegar, los convidados fueron recibidos en las Terrasses du Soleil (a los pies del casino de Montecarlo) para una sesión de fotos –las damas deslumbraron con sus estilismos y sus alhajas–, y después disfrutaron de la comida preparada por el equipo del chef Yannick Alléno, galardonado con una estrella Michelin. La velada, que permitió recaudar fondos para financiar la actividad de la Fundación a través de una subasta de obras de arte y experiencias de lujo comandada por el subastador suizo Simon de Pury, tuvo su momento más emotivo con las actuaciones de Christina Aguilera y Plácido Domingo.
ALEXANDRA DE HANNOVER RESCATA UNA JOYA DEL GUARDARROPA DE GRACE KELLY
Llevo el vestido de mi abuela de los años sesenta”, escribió la princesa Alexandra de Hannover (27) al compartir en sus redes uno de los archivos más emblemáticos del guardarropa de Grace Kelly, eterno ícono de elegancia. Se trata de un deslumbrante diseño de Givenchy, que la inolvidable princesa de Mónaco lució en Atenas, en 1962, durante las celebraciones previas al casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. De silueta larga y entallada, el vestido destaca por su exquisito trabajo de pedrería, que le aporta brillo y sofisticación. Aunque eligió la misma creación, Alexandra le imprimió su propio estilo: lo llevó con una impronta más contemporánea, mientras que su abuela lo había combinado con guantes blancos, joyas de diamantes, tiara y la banda de la Orden de Beneficencia. No es la primera vez que la hija de Carolina de Mónaco recurre al legado fashion de Grace Kelly. Años atrás, la princesa también sorprendió al rescatar otro conjunto histórico de su abuela que lució en la Fiesta Nacional de Mónaco. Y, una vez más, deja en claro que las grandes piezas trascienden el tiempo y conservan intacto su encanto.
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