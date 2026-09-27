Algo nuevo, algo usado. Las princesas Charlene y Alexandra de Hannover brillaron en el calendario social de Mónaco con sus vestidos

El viernes 18, la Ópera Garnier se vistió de fiesta para celebrar las dos décadas de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco –dedicada a la conservación del medioambiente–, gala en la que Alberto de Mónaco y Charlene recibieron a doscientos cincuenta invitados entre los que se contaban Christina Aguilera, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Eva Herzigova, Plácido Domingo y Richard Gere. Al llegar, los convidados fueron recibidos en las Terrasses du Soleil (a los pies del casino de Montecarlo) para una sesión de fotos –las damas deslumbraron con sus estilismos y sus alhajas–, y después disfrutaron de la comida preparada por el equipo del chef Yannick Alléno, galardonado con una estrella Michelin. La velada, que permitió recaudar fondos para financiar la actividad de la Fundación a través de una subasta de obras de arte y experiencias de lujo comandada por el subastador suizo Simon de Pury, tuvo su momento más emotivo con las actuaciones de Christina Aguilera y Plácido Domingo.

Charlene y Alberto de Mónaco en la mesa principal junto a Monica Bellucci, que eligió para la ocasión un vestido Fendi y alhajas Cartier

Richard Gere, que fue el invitado de honor a la gala porque su fundación, The Gere Foundation, va a hacer acciones en alianza con la del príncipe Alberto, posa con Charlene y Alberto

Christina Aguilera, protagonista de uno de los shows, vistió un diseño Versace con zapatos Louboutin y joyas Chopard GettyImages

La actriz Isabelle Huppert apostó por un total look rojo, que accesorizó con joyas Chopard GettyImages

La modelo Eva Herzigova con su marido, Gregorio Marsiaj GettyImages

Fabulosa, Charlene con un vestido de Jenny Packham con “capa” de flecos de cristal que complementó con anillo y pendientes de diamantes de Reposi GettyImages

ALEXANDRA DE HANNOVER RESCATA UNA JOYA DEL GUARDARROPA DE GRACE KELLY

Llevo el vestido de mi abuela de los años sesenta”, escribió la princesa Alexandra de Hannover (27) al compartir en sus redes uno de los archivos más emblemáticos del guardarropa de Grace Kelly, eterno ícono de elegancia. Se trata de un deslumbrante diseño de Givenchy, que la inolvidable princesa de Mónaco lució en Atenas, en 1962, durante las celebraciones previas al casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. De silueta larga y entallada, el vestido destaca por su exquisito trabajo de pedrería, que le aporta brillo y sofisticación. Aunque eligió la misma creación, Alexandra le imprimió su propio estilo: lo llevó con una impronta más contemporánea, mientras que su abuela lo había combinado con guantes blancos, joyas de diamantes, tiara y la banda de la Orden de Beneficencia. No es la primera vez que la hija de Carolina de Mónaco recurre al legado fashion de Grace Kelly. Años atrás, la princesa también sorprendió al rescatar otro conjunto histórico de su abuela que lució en la Fiesta Nacional de Mónaco. Y, una vez más, deja en claro que las grandes piezas trascienden el tiempo y conservan intacto su encanto.

Sesenta y cuatro años después, uno de los vestidos más emblemáticos de la princesa de Mónaco vuelve a escena de la mano de su nieta, que le imprime su propio estilo

Grace Kelly lució la misma creación durante las celebraciones previas a la boda de Juan Carlos y Sofía de Grecia. En la imagen, cuando llega del brazo del príncipe Raniero III de Mónaco

Recién comprometida con Ben-Sylvester Strautmann, Alexandra rindió homenaje a su abuela, Grace Kelly, luciendo un deslumbrante vestido de Givenchy de 1962. De escote redondeado, espalda descubierta y delicada cola, el diseño mantiene su actualidad y glamour