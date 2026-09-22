Los famosos que brillaron en la inauguración del museo de George Lucas en Los Ángeles

La espectacular noche reunió a algunas de las figuras más influyentes del cine, el arte, la música y la cultura
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Con la majestuosidad de las avant premières y la emoción de un proyecto muy esperado, George Lucas y su mujer Mellody Hobson recibieron a grandes invitados en el Opening Night del Lucas Museum of Narrative Art, celebrado en el emblemático Exposition Park, en Los Ángeles.
La alfombra roja reunió a una verdadera constelación de estrellas. Entre los asistentes se destacaron Tom Cruise, Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Al Pacino, Harrison Ford, Emma Watson, Sofía Vergara, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Katy Perry y Guillermo del Toro.
La celebración estuvo a la altura del acontecimiento. Una orquesta de 27 músicos recibió a los invitados, mientras que el coro Voices of Fire, acompañado por Jon Batiste, protagonizó una emocionante actuación musical. La ceremonia incluyó además un espectacular show de drones narrado por Oprah Winfrey y Samuel L. Jackson, antes de terminar con una presentación de los Black Eyed Peas.
Visiblemente emocionado, Lucas compartió con los presentes la satisfacción de ver concretado un proyecto que le llevó casi dos décadas de trabajo. El museo, concebido junto a su mujer, busca celebrar el poder universal de las historias contadas a través de imágenes, desde las pinturas rupestres hasta el cine contemporáneo.
El impresionante edificio de más de 27.000 metros cuadrados alberga más de 30 galerías. Su colección reúne obras de artistas tan diversos como Frida Kahlo, Vincent van Gogh, Norman Rockwell y Diego Rivera, junto con historietas, ilustraciones, fotografías y piezas vinculadas al universo de Star Wars, incluyendo icónicos vehículos, vestuarios y objetos originales de la saga.
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