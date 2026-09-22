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Los famosos que brillaron en la inauguración del museo de George Lucas en Los Ángeles

La espectacular noche reunió a algunas de las figuras más influyentes del cine, el arte, la música y la cultura

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Justin Trudeau y Katy Perry y Lewis Hamilton y Kim Kardashian no quisieron perderse la apertura del museo
Justin Trudeau y Katy Perry y Lewis Hamilton y Kim Kardashian no quisieron perderse la apertura del museoGetty Images

Con la majestuosidad de las avant premières y la emoción de un proyecto muy esperado, George Lucas y su mujer Mellody Hobson recibieron a grandes invitados en el Opening Night del Lucas Museum of Narrative Art, celebrado en el emblemático Exposition Park, en Los Ángeles.

Los anfitriones, Mellody Hobson y George Lucas
Los anfitriones, Mellody Hobson y George LucasGetty Images

La alfombra roja reunió a una verdadera constelación de estrellas. Entre los asistentes se destacaron Tom Cruise, Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Al Pacino, Harrison Ford, Emma Watson, Sofía Vergara, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Katy Perry y Guillermo del Toro.

Al Pacino y su novia Noor Alfallah
Al Pacino y su novia Noor AlfallahGetty Images
Evan Spiegel y Miranda Kerr, quien lució un strapless de Rebecca Vallance en negro con detalles en plata y piedras
Evan Spiegel y Miranda Kerr, quien lució un strapless de Rebecca Vallance en negro con detalles en plata y piedrasGetty Images
Meg Ryan posa sonriente junto a su hijo Jack Quaid
Meg Ryan posa sonriente junto a su hijo Jack QuaidGetty Images
Lewis Hamilton (con smoking sin camisa) y Kim Kardashian (llevó un vestido Saint Laurent vintage) se alzaron con todas las miradas en la inauguración del museo y se mostraron muy cariñosos en público
Lewis Hamilton (con smoking sin camisa) y Kim Kardashian (llevó un vestido Saint Laurent vintage) se alzaron con todas las miradas en la inauguración del museo y se mostraron muy cariñosos en públicoGetty Images
Otra de las parejas de moda: Justin Trudeau y Katy Perry, con un vestido de la colección primavera 2027 de Christian Siriano, con escote escultural
Otra de las parejas de moda: Justin Trudeau y Katy Perry, con un vestido de la colección primavera 2027 de Christian Siriano, con escote esculturalGetty Images

La celebración estuvo a la altura del acontecimiento. Una orquesta de 27 músicos recibió a los invitados, mientras que el coro Voices of Fire, acompañado por Jon Batiste, protagonizó una emocionante actuación musical. La ceremonia incluyó además un espectacular show de drones narrado por Oprah Winfrey y Samuel L. Jackson, antes de terminar con una presentación de los Black Eyed Peas.

Camila Cabello frente a un Frida Kahlo
Camila Cabello frente a un Frida Kahlo
La actriz británica Cynthia Erivo fue otra de las estrellas que recorrió alguna de las salas del museo
La actriz británica Cynthia Erivo fue otra de las estrellas que recorrió alguna de las salas del museo
Sofia Vergara, impactante con un sensual vestido de gran escote y finos breteles
Sofia Vergara, impactante con un sensual vestido de gran escote y finos breteles
Impecables, Harrison Ford y Calista Flockhart
Impecables, Harrison Ford y Calista Flockhartgetty Images
Steven Spielberg dijo presente junto a su mujer Kate Capshaw
Steven Spielberg dijo presente junto a su mujer Kate Capshaw

Visiblemente emocionado, Lucas compartió con los presentes la satisfacción de ver concretado un proyecto que le llevó casi dos décadas de trabajo. El museo, concebido junto a su mujer, busca celebrar el poder universal de las historias contadas a través de imágenes, desde las pinturas rupestres hasta el cine contemporáneo.

Laura Dern y la directora Greta Gerwig, quienes coincidieron en la película "Mujercitas" (2019)
Laura Dern y la directora Greta Gerwig, quienes coincidieron en la película "Mujercitas" (2019)

El impresionante edificio de más de 27.000 metros cuadrados alberga más de 30 galerías. Su colección reúne obras de artistas tan diversos como Frida Kahlo, Vincent van Gogh, Norman Rockwell y Diego Rivera, junto con historietas, ilustraciones, fotografías y piezas vinculadas al universo de Star Wars, incluyendo icónicos vehículos, vestuarios y objetos originales de la saga.

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