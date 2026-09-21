María Kalpakian: nació en una familia armenia, famosa por vender alfombras, es arquitecta y brilla en las redes

“Soy una chica de 25 años que está viviendo un momento muy especial”, asegura María Kalpakian, con la naturalidad que la caracteriza. Arquitecta, modelo e influencer, es parte de la nueva generación de los Kalpakian, una familia de origen armenio vinculada al negocio de las alfombras y la decoración desde hace más de un siglo. Así, mientras ejerce su profesión en un estudio de arquitectura, María construye su propio camino y comparte momentos de su día a día en redes sociales y, al mismo tiempo, se prepara para uno de los momentos más importantes de su vida: casarse con el arquitecto Máximo Chiarelli (25). Con ¡HOLA! Argentina, habla de su casamiento y recuerda con emoción a su abuela.

Con jeans y top lencero, María sonríe y refleja el gran momento que atraviesa. Va a casarse por civil en diciembre próximo y en marzo de 2027 tendrá fiesta de boda Pilar Bustelo

–¿Cuándo empezaste a subir contenido a tus redes sociales?

–Fue cuando estaba terminando la facultad. Pensé: “El que no arriesga no gana”, y publiqué un TikTok mostrando algunos outfits que había pedido por Internet. A ese primer posteo le fue mucho mejor de lo que esperaba y, a la semana de haberlo subido, me contactó Ricky Sarkany para participar en una producción de fotos. Siempre digo que ellos me dieron el impulso inicial para seguir compartiendo mi día a día.

“Cuando pienso en el futuro, sueño con formar una familia y con poder ser para mis hijos al menos una parte de lo que fue mi papá para mí”, cuenta María Pilar Bustelo

–En un universo tan atravesado por la imagen, ¿qué mensaje te interesa transmitirles a quienes te siguen?

–Uno de mis primeros videos virales fue el que contaba todos los procedimientos estéticos que me había hecho, y creo que eso resume bastante bien el mensaje que quiero transmitir. Durante mucho tiempo me comparé con lo que veía en las redes y sé lo fácil que es pensar que la vida de los demás es perfecta cuando sólo vemos una parte de la historia. Por eso me gusta mostrar también lo que hay detrás. Muchas veces, detrás de una foto linda hay personas atravesando ansiedad, inseguridades o trastornos de la conducta alimentaria, desafíos con los que yo también convivo. Hago terapia desde los 10 años y trabajé mucho sobre eso. Si bien mi Instagram suele ser más estético, en TikTok soy más espontánea e intento mostrar tanto los días buenos como los malos. Me parece importante transmitir que nadie es perfecto y que está bien tener momentos de vulnerabilidad. Creo que cuanto más genuinos somos, más fácil es que otros se sientan acompañados e identificados.

“Soy una romántica total. Crecí viendo películas de Disney y comedias, así que imaginaba mi propuesta soñada desde chica”, confiesa María Pilar Bustelo

LA HISTORIA DE UN AMOR

Lo que comenzó como una amistad en la Facultad de Arquitectura terminó convirtiéndose en una historia de amor: María y Máximo Chiarelli (25) compartieron años de estudio y complicidad antes de darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. “Era mi mejor amigo. Sabía todo de mí”, recuerda ella. Desde su primer beso, a comienzos de 2024, son inseparables.

–Después de haber sido grandes amigos y ahora compartir un proyecto de vida, ¿cómo describirías el vínculo que construiste con Máximo?

–Aunque estamos juntos desde hace dos años, siento que nuestra historia empezó mucho antes, porque él es mi amigo desde hace seis. Siempre digo que me conoce más de lo que me conozco yo misma. Lo que más valoro es la confianza y la complicidad que tenemos. Con Máximo no hubo necesidad de mostrarnos una versión idealizada del otro: él ya conocía mis momentos más vulnerables, mis inseguridades y toda mi historia, y aun así me eligió. Yo venía de relaciones que no habían sido sanas, así que encontrarme con un vínculo basado en el respeto, la tranquilidad y el apoyo mutuo fue descubrir un mundo nuevo. Creo que eso es lo que hace tan especial lo nuestro.

El 28 de diciembre de 2025, Máximo Chiarelli le pidió casamiento en una playa de Punta del Este 3yyl0vc3

–¿Cómo fue la propuesta de casamiento?

–La propuesta fue el 28 de diciembre del año pasado. Todo se dio de manera muy natural porque los dos siempre tuvimos claro que queríamos formar una familia y compartir la vida. Pero yo soy una romántica total: crecí viendo películas de Disney y comedias, así que imaginaba mi propuesta soñada desde chica. Le había dado un millón de pistas. [Se ríe]. Le mandé referencias e incluso me había comprado un vestido especialmente para ese día. Fue en una playa de Punta del Este, al atardecer, mi momento favorito. Máximo se ocupó de todos los detalles. La verdad es que me lo esperaba un poco. Cuando me dijo que me pasaba a buscar a las siete de la tarde para ir a comer pensé: “¿Quién come a esa hora?”. Pero no me molestó sospecharlo. Odio las sorpresas. Por eso me encantó que todo saliera exactamente como lo había imaginado.

En febrero, María viajó a Madrid y París en busca del vestido con el que dará el “sí”. En la imagen, durante una prueba con un diseño de Pronovias

–¿Qué proyecto tienen como pareja?

–Nuestro gran proyecto es formar una familia. Nos gustaría tener hijos, aunque no es un plan inmediato. Primero queremos disfrutar el matrimonio, viajar y seguir construyendo recuerdos juntos.

–Contame de la boda...

–Primero vamos a hacer el Civil en diciembre, con familiares y amigos cercanos. En marzo llega el gran día, con una fiesta en la provincia de Buenos Aires. Estoy muy emocionada porque es un momento que imaginé toda mi vida.

María, durante los festejos cuando se recibió de arquitecta en la Universidad Torcuato Di Tella, en diciembre de 2024. Su futuro marido también es arquitecto, se conocieron estudiando

–¿Qué sueños te gustaría que se hagan realidad?

–Estoy desarrollando un proyecto personal ligado a la arquitectura y, especialmente, al interiorismo, que es mi gran pasión. Todavía está tomando forma, pero me gustaría lanzarlo el año que viene, después del casamiento. También quiero seguir creciendo en redes sociales y en la moda; sueño con asistir algún día a un Fashion Week internacional y ampliar la comunidad que construí. Más allá de lo profesional, mi mayor deseo es que mi mensaje llegue a más personas: demostrar que no hace falta ser perfecto ni vivir una vida ideal para sentirse valioso. Creo que la autenticidad y la vulnerabilidad tienen un enorme poder.

Con transparencias y bordados, María se animó a mostrarse sensual durante la producción de fotos Pilar Bustelo

–El video en el que le anunciás a tu abuela paterna, Aghavni Seritkzian de Kalpakian, que te ibas a casar, emocionó a miles...

–Mi abuela era como mi mamá. Yo crecí muy unida a ella y siempre fue mi gran apoyo. A comienzos de 2024 sufrió una caída que aceleró su deterioro cognitivo. Ver cómo poco a poco iba perdiendo partes de sí misma fue una de las experiencias más difíciles que me tocó atravesar. Por eso fue tan importante para mí grabar ese video. Siempre soñaba con verme casada, vestida de blanco y formando una familia, así que poder contarle que me iba a casar fue un regalo para las dos. Aunque cinco minutos después se olvidó de la noticia, ese momento me quedó grabado para siempre. Desde que murió, miro seguido ese video porque, por un instante, me permite reencontrarme con ella y ver su felicidad por mí. Todavía estoy aprendiendo a convivir con su ausencia. La extraño todos los días y no hay nadie que me conozca que no sepa el amor inmenso que sentía por ella.

–Además de tu abuela, ¿quién te inspira en la vida?

–Mi papá, sin dudas. Fue un com - pañero enorme en momentos difíciles y es una persona a la que admiro profundamente. Siempre estuvo ahí, dándome herramientas para seguir adelante. Si bien tiene una personalidad bastante reservada y a veces puede parecer arisco, tiene mucho amor para dar. Y cuando lo siento, me muero de la ternura. Creo que gran parte de lo que soy hoy tiene que ver con él. Cuando pienso en el futuro, aspiro a poder ser para mis hijos al menos una parte de lo que él fue para mí. Admi - ro mucho su compromiso, su genero - sidad y la forma en la que prioriza a quienes ama. Es un gran padre y alguien que siempre hizo todo lo posible para darle lo mejor a su familia.

“Quiero seguir creciendo en el mundo de la moda. Sueño con asistir algún día a un Fashion Week internacional”, confiesa Pilar Bustelo

Maquillaje y pelo: Joaquina Espíndola @joaquinamuastudio Agradecimientos: Carolina Maxwell @carolinamaxwell, Talengers Ok, Kosiuko y Gal Ana Silbenberg (@galanasilbenberg)