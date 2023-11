escuchar

Nació sabiendo que un día será rey, pero también con la certeza de que en ese camino, dure lo que dure, no está solo: el príncipe George, primer hijo de los príncipes de Gales y segundo en la línea de sucesión al trono, tiene una familia que lo apoya, lo contiene y lo prepara de la manera más acorde posible con su edad para cuando llegue su momento.

Septiembre de 2022. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, acompañados por sus padres, los actuales príncipes de Gales, fueron recibidos por el director Jonathan Perry en la escuela Lambrook, adonde asisten desde que se mudaron a Adelaide Cottage, en Windsor. Gatty Images - Getty Images Europe

El gran desafío que enfrenta por estos días es educativo: no es un tema menor dónde estudia el futuro rey de Inglaterra. Con 10 años, como muchos chicos de su edad en el Reino Unido, está a punto de rendir los exámenes ISEB (Independent Schools Examinations Boards) que le darán acceso a la educación secundaria a partir de 2026. De las tres partes que incluye este proceso de selección, las dos primeras tienen lugar este mes y el que viene, y se centrarán en el razonamiento verbal y el no verbal, las matemáticas y el inglés. “Estuve ayudando a George a prepararse para los próximos exámenes, así que sé lo difíciles que pueden ser las matemáticas”, confirmó días atrás Kate, que decidió no acompañar al príncipe William a Singapur –donde participó de la entrega de los Premios Earthshot– y enfocarse en ayudar a estudiar a su hijo.

Un recuerdo de 2016, cuando iba a la guardería en Westacre Montessori School Nursery. Shutterstock - Shutterstock

¿SEGUIR LA TRADICIÓN O RENOVARSE?

La pregunta del millón ahora es en qué secundaria Kate y William piensan inscribir al joven príncipe. A mediados de este año se vio a los tres de visita en el histórico Eton College, por lo que se especula que al cumplir 13 años George seguirá los pasos de su padre y de su tío Harry, que estudiaron ahí. El Eton es un colegio de excelencia, del que egresaron royals, primeros ministros y líderes mundiales, está muy preparado para familias de alto perfil y queda en Windsor, a pasos del castillo y de Adelaide Cottage, la propiedad a la que se mudó la familia el año pasado. Ese también es un punto a favor, ya que le sería fácil volver los fines de semana a su casa o disfrutar de un ratito con su familia en algún bar de la zona, en caso de tener la autorización necesaria.

El príncipe de Gales y su primogénito, el príncipe George, junto al rey Carlos III el día de su coronación, en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham, Londres. Hugo Burnand/Royal Household 202 - PA

Tony Little, director de Eton durante trece años, le explicó a HELLO! por qué fue el colegio favorito de tantos líderes mundiales. “Si vivís y crecés en un lugar donde, por casi 600 años, generaciones de chicos hicieron cosas interesantes, hay una pregunta implícita para la generación actual: ‘¿Por qué no vos?’. Genera confianza en la capacidad del individuo para lograr cosas. Los chicos me dicen que hay fuertes expectativas de excelencia. Es interesante porque viene de ellos, no sólo de los profesores”, dice. Y sigue: “Existe una cultura de tener una mentalidad independiente y defender tus propias creencias, además de ser parte de una comunidad. Cuando todos estos elementos se unen, alientan a los jóvenes a creer que pueden marcar la diferencia”.

Sin embargo, aunque todos los caminos parecerían llevar a esta notable institución (es exclusiva de hombres), hay amigos de William y Kate que aseguran que la pareja priorizará que su hijo elija libremente, sin imposiciones. De hecho, circularon rumores meses atrás cuando Kate visitó en solitario su ex colegio, el Marlborough College, también por la zona.

Fundado por el rey Enrique VI en 1440, por Eton College pasaron royals y nobles, líderes mundiales, grandes actores y empresarios. Allí estudiaron el principe William y su hermano Harry, y allí podría empezar la secundaria en 2026 George. Gatty Images - PA Images

Hoy George estudia en el colegio Lambrook, que está muy ligado a la realeza y donde se fomentan muchos de los valores que les importan a sus padres: el contacto y cuidado de la naturaleza, los deportes y las artes. Antes, el nieto de Carlos III fue alumno del Thomas’s Battersea y de la guardería Westacre Montessori que, como su nombre indica, sigue la metodología más libre y lúdica creada por la doctora y pedagoga italiana Maria Montessori.

Un recuerdo de 2007, con el príncipe William en sus tiempos de estudiante de Eton College. Gatty Images - Getty Images Europe

UN CHICO “CASI” COMO CUALQUIERA

Para Kate y William es prioritario que George disfrute de una infancia tan parecida como se pueda a la de cualquier chico de su edad. “Quiero que George crezca en un ambiente vivo, real, que no crezca detrás de los muros de palacio. Tiene que salir ahí afuera”, sostuvo alguna vez el príncipe de Gales. Como muchos, George adora jugar a la pelota, los videojuegos, leer y compartir tiempo con sus amigos. Pero, por supuesto, también tiene que cumplir con algunas tareas que lo van formando en su camino hacia el trono. Por ejemplo, hace tiempo que participa de la caminata con que la familia real se deja ver cada año tras la misa de Pascua y en 2022, durante el desfile por el Jubileo de Platino de Isabel II, participó del mismo junto a sus hermanos, la princesa Charlotte (8) y el príncipe Louis (5), a bordo de un carruaje.

George intenta con el tiro con arco mientras participa en el Big Help Out, un día de voluntariado comunitario que fue parte de las celebraciones por la coronación de Carlos III y Camilla. Las actividades oficiales mezcladas con propuestas lúdicas son una gran manera de interiorizarlo en su rol. Gatty Images - Getty Images Europe

El año pasado con su bisabuela, la inolvidable Isabel II, durante el Jubileo de Platino de Su Majestad. Gatty Images - UK Press

Este año, en la coronación de su abuelo Carlos III, cumplió su rol más solemne y destacado como uno de los pajes reales en la ceremonia celebrada en la abadía de Westminster. Luego, posó con su padre y su abuelo con su túnica roja y pantalones negros (hay quienes aseguran Carlos III accedió a reemplazar las calzas y pantalones cortos tradicionales por pedido de su nieto, que quería evitar burlas en el colegio), en una imagen que dejó claro cuál es el futuro de la monarquía de su país.

Con la intención de que la exposición pública no siempre sea solemne, también vive y disfruta de situaciones mucho más relajadas y acordes con su edad, como cuando acompaña a sus padres a las primeras filas de los eventos deportivos más importantes del mundo y se lo ve de los más entusiasta. O participa de algún acto de la agenda real que incluye juegos, como sucedió durante las celebraciones de la coronación.

Pura felicidad, William junto a sus hijos, Charlotte, Louis y George. La imagen se publicó a propósito del último Día del Padre. Gatty Images - Publicity

El año que viene, tanto él como sus hermanos están invitados a participar en una gira real oficial (sería el debut de Louis). George y Charlotte, con quien tiene una relación de mucha complicidad, ya vivieron esa experiencia en 2017, cuando acompañaron a sus padres a Alemania y Polonia. Sin prisa, pero sin pausa, George avanza hacia su destino.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana getty