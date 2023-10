escuchar

El brillante futuro de Camila Morrone (26) parece no tener límites: tras recibir hace unos días el premio Visibility de manos de la National Hispanic Foundation for the Arts (NHFA) y estar nominada al Emmy como Mejor Actriz de Reparto por Todos quieren a Daisy Jones, se consagró definitivamente como ícono de moda y musa de Chanel en la Semana de la Moda de París, donde disfrutó del desfile con el que la casa francesa presentó su colección primavera-verano 2024 sentada al lado de Charlotte Casiraghi (37) y Penélope Cruz (49), históricas embajadoras de la maison francesa. También pusieron su sello de estilo en el desfile las actrices Brie Larson, Emilia Clarke y Riley Keough, nieta de Elvis Presley, las hermanas Paris y Nicky Hilton, y el cantante Usher. La propuesta de Virginie Viard, directora creativa de la firma, hace pie en el imbatible tweed, que compite en protagonismo con el denim, el satén, la organza, el encaje y el punto, combinados en chaquetas y tops asimétricos, con culottes, camisetas o faldas lápiz. Hay nuevos prints florales en tamaño XL fusionado con los logos de Chanel, cuadros dameros y rayas marineras en diferentes posiciones, rombos y perfectas geometrías. Todo inspirado en la villa Noailles, ubicada en el sur de Francia, en las alturas de Hyères, uno de los lugares favoritos de Coco Chanel.

La ex de Leo DiCaprio convirtió en objeto de deseo el clásico vestido negro con botones de Chanel, que combinó con sandalias y cartera de la firma. Getty Images

La actriz posó con su amiga Brie Larson. Getty Images

Cumbre de diosas. Riley Keough (con tapado, cartera y botas bicolor de Chanel), Charlotte Casiraghi (fiel a la marca francesa, temporada tras temporada, vistió un conjunto de chaqueta y pantalón de tweed en azul marino), Penélope Cruz (con un delicado set blanco de chaqueta bordada y minifalda asimétrica) y Camila Morrone disfrutan del desfile en la primera fila. Shutterstock - Shutterstock

La top argentina Mica Argañaraz, favorita de la etiqueta francesa, fue una de las estrellas de la pasarela. Getty Images

El triunfo del "menos es más" también se ve reflejado en la cara de Camila que suele recurrir a un make up que resalta su belleza natural.

"Comencé a trabajar con Chanel hace unos años. Siempre fue un sueño ser parte de esta casa", contó la actriz de sangre argentina.

Camila junto a su amiga Riley Keough, nieta de Elvis Presley. después del desfile.

