Charlene de Mónaco. Las fotos de su reencuentro en Sudáfrica con el príncipe Alberto y sus dos hijos

Varada en Sudáfrica por un problema de salud, Charlene de Mónaco (43) finalmente pudo volver a abrazar a sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella (6), y a su marido, el príncipe Alberto (63), que viajaron a visitarla después de tres meses sin verse. “Estoy muy emocionada de tener a mi familia de vuelta conmigo”, aseguró la princesa, que llegó al país que la vio nacer en el mes de mayo, para participar de una campaña contra la caza furtiva de rinocerontes, pero no pudo regresar a Mónaco por una grave infección de oído, nariz y garganta (originada por una intervención bucal para la colocación de un implante, previa al viaje). “La presión de los oídos no se igualaría por lo que no podría soportar un vuelo por encima de los 20 mil pies de altura”, explicó la royal al canal sudafricano News24.

En familia, Charlene junto al príncipe Alberto y los mellizos Jacques y Gabriella. “Estoy muy emocionada de tener a mi familia de vuelta conmigo”, contó Princely Palace; Monaco

El ansiado reencuentro se dio tras una cirugía a la que Charlene debió ser sometida el 13 de agosto, a causa de la infección. “La operación salió bien. La princesa está descansando y nuestros pensamientos están con ella”, aseguraron en un comunicado difundido por el Palacio Real. A las dos semanas, fue la propia Charlene quien compartió en su cuenta de Instagram las imágenes familiares junto a su marido y los pequeños Jacqui y Bella –como llama cariñosamente a sus hijos–, que la acompañaron durante su recuperación. Con las fotos, el matrimonio monegasco les puso un fin a las especulaciones de crisis, que surgieron tras la prolongada ausencia de Charlene en el principado. “Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso”, reveló la princesa, que espera regresar a su hogar en dos meses. “Se necesita tiempo para abordar el problema que estoy teniendo. No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta finales de octubre”, detalló.

La noche del jueves 26, un día después de compartir las imágenes del reencuentro, Alberto y los mellizos regresaron a Europa en un helicóptero que aterrizó en el helipuerto de Mónaco.

El abrazo del reencuentro con su marido Alberto en Sudáfrica. "Es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso”, reveló

Junto a las fotos familiares, la princesa reveló la pícara travesura de Gabriella, que en su ausencia “decidió cortarse el pelo”, tal vez buscando un original cambio de look como el de su mamá. “Lo siento, mi Bella, hice todo lo posible para arreglarlo”, comentó de su heredera, que ahora luce un peculiar flequillo en V Princeley Palace Monaco

Una dulce postal de los mellizos Jacques y Gabriella, de seis años, jugando en los árboles Princeley Palace Monaco

“Se necesita tiempo para abordar el problema que estoy teniendo. No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta finales de octubre”, detalló Charlene, que el jueves 26 despidió a su familia que regresó a Mónaco Princeley Palace Monaco

