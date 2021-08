A un mes de la muerte de Teresa, su mujer, Jairo volvió a un escenario

La noche del sábado 21, Jairo (72) volvió a pararse frente a un micrófono en el escenario del Teatro Ópera, e hizo un show conmovedor en el que repasó las canciones de su último disco (Cincuenta años de música) y transformó su duelo por la muerte de Teresa Sainz de Los Terreros (su mujer durante cinco décadas) en una celebración de la vida y del amor. Cantó, entre otros éxitos, “Milonga del trovador”, “Caballo loco”, “Milagro en el Bar Unión” y “El ferroviario”, todos temas que fueron recibidos con entusiasmo por una platea fervorosa, que lo acompañó como una sola voz. “¿Cómo les digo esto? Es muy difícil… Estoy tratando de acostumbrarme al escenario porque es casi como empezar de nuevo”, confesó el artista a poco de empezar el show, a propósito del año y medio que llevaba sin cantar en vivo por las restricciones impuestas por la pandemia.

El momento de mayor emoción se vivió cuando cantó “Los enamorados”, la canción favorita de Teresa.

Y en los ojos se le notaba la tristeza por la pérdida de su gran amor. Arropado en su dolor por el afecto de un público incondicional –que estalló en aplausos cuando el trovador empezó a entonar los primeros versos de “Los enamorados”– y por la presencia imprescindible de su hijo Yaco González –además percusionista de la banda–, trajo el recuerdo de Teresa a esa noche tan especial para hacerla inolvidable. “Esta canción quizás me vieron cantarla en televisión, porque me gusta mucho y siempre canto la misma cuando me invitan a algún programa. Fue la última canción que le canté a mi mujer, y a ella le gustó… No puedo seguir…”, dijo con la voz quebrada, con su guitarra como única compañía. Pero se repuso a tanta emoción y cantó. Cantó para su público, para sus hijos, para Teresa. Y su voz maravillosa quedó flotando en la noche.

Dúo familiar con su hijo Yaco González para entonar “La Bohême”, uno de los temas favoritos del público.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Getty Images

LA NACION