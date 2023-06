Chelsy Davy. ¿Quién es y por qué el príncipe Harry la nombró cerca de 118 veces en el juicio contra los diarios británicos?

escuchar

Después de estudiar Ciencias Económicas y Derecho, Chelsy Davy (37) comenzó a trabajar como abogada, pero al tiempo decidió ir por su gran sueño: crear su marca de joyas. Se preparó en el Instituto Gemológico de América y en 2016 fundó Aya. Además, armó la agencia de viajes Aya África, que se especializa en turismo de lujo y experiencias excepcionales por varios países de ese continente. No fue azarosa la elección de los destinos, ya que Chelsy nació en Bulawayo (Zimbabue) y es hija de Charles Davy, uno de los terratenientes más prominentes de la zona. El príncipe Harry y Chelsy se conocieron en 2004 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) cuando el hijo menor de Carlos III se tomó un año sabático. El noviazgo duró hasta 2011, pero después de la separación, la relación entre ellos siguió siendo muy buena. De hecho, la empresaria estuvo entre los invitados al casamiento de Harry con Meghan Markle.

Harry y Chelsy, muy enamorados en 2006, viendo un partido de tenis en el Guards Polo Club. Getty Images

2008. Después de una misa en homenaje a los caídos en Afganistán celebrada en Windsor. Getty Images

Julio de 2006. Chelsy y Kate Middleton siempre se llevaron muy bien. Aquí las vemos durante un partido de polo a beneficio en el que jugaban los príncipes William y Harry. Getty Images

Tras la ruptura y después de un par de noviazgos que no prosperaron, Chelsy encontró el amor en Sam Cutmore-Scott –director de Bijou Collection, la empresa hotelera de sus padres–, con el que se casó en secreto en 2022, cinco meses después del nacimiento de su hijo Leo. La semana pasada, el juicio contra los diarios británicos obligó a Harry a presentarse nuevamente en el Tribunal Superior de Londres y allí el nombre de Chelsy Davy volvió al centro de la escena. Aseguran que el duque de Sussex la mencionó cerca de 118 veces y que culpó de su separación a los medios y los hackeos que algunos medios hicieron en su teléfono. “Nunca entendíamos cómo temas privados de nuestra vida en común terminaban saliendo en los periódicos (…). Me costaba mucho confiar en la gente y eso me llevó a la depresión y la paranoia”, dijo Harry en su declaración.

