De sangre argentina. Victoire Cogevina Reynal, una de las mujeres con más poder en el mundo del fútbol, se casó en Londres

Los ahora recién casados se conocieron en Mykonos, Grecia, través de amigos en común. "En ese momento, él tenía novia y yo no. Más tarde, era yo que tenía novio y él no. Y así durante 12 años. Un día nos cruzamos en Miami: yo recién me había mudado y él estaba jugando un torneo de póker. Como los dos estábamos solteros, le saqué una primera cita. Salimos a comer y, desde entonces, no nos separamos más", contó Victoire.