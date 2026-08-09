Cóctel de noticias: el doble de festejo de cumpleaños de Isabel Macedo, las vacaciones de Inés Rivero y el viaje de Benjamín Agüero

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

En su casa de San Isidro, Isabel Macedo celebró sus 51 años junto a sus seres queridos. Muy romántico, su marido, Juan Manuel Urtubey (56), le dedicó en las redes: “Feliz cumple al amor de mi vida. Mi reina de todo. Te amo”. La publicación cosechó miles de reacciones y reflejó la complicidad de la pareja, casada desde 2016 y con dos hijas, Belita (8) y Julia (4).

Para celebrar con sus amigas íntimas, la actriz eligió un vestido largo de encaje y con grandes tajos laterales y le sumó onda con borcegos

La actriz de Margarita empezó a festejar la noche anterior, con un sushi y tragos junto a sus mejores amigas y el ex gobernador de Salta. Al día siguiente, fecha de su nacimiento, la celebración tuvo un segundo capítulo en familia, con torta, velitas y los mejores deseos.

Isabel posa feliz junto a Juan Manuel Urtubey, su pareja desde hace diez años

Agustina Lecouna, Rochi Goldenhorn, Sol Ahumada, Milagros Brito y Delfina Lecouna rodean a la cumpleañera

Una reunión familiar coronó un fin de semana muy especial

UNA ESCAPADA SOÑADA

Instalada desde hace años en Madrid, Inés Rivero (51) eligió Cadaqués, en la Costa Brava española, para pasar unos días de descanso. A bordo de un barco, compartió jornadas de risas, paddle board y buena gastronomía junto a su círculo más íntimo.

ines rivero, coctel revista hola 821

Madre de Maia Mora (25), fruto de su matrimonio con el financista cubano Jorge Mora, la ex supermodelo de los 90 hoy está enfocada en el diseño de interiores y el bienestar. En 2020, tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple, dio un giro en su estilo de vida y empezó a practicar yoga y a meditar, entre otros hábitos conscientes que mantiene hasta el día de hoy.

Inés Rivero viajó a la Costa Brava con amigos y su gran amor, Alejandro Lafarga

VACACIONES EN LA GRAN MANZANA

Tras participar en la cobertura del Mundial 2026, Sergio “Kun” Agüero (38) se regaló un merecido descanso y emprendió una escapada a Nueva York junto a su mujer, Sofía Calzetti (30), Olivia (1), la hija que tienen, y Benjamín (17), su hijo mayor, fruto de su relación con Gianinna Maradona.

"Kun" Agüero disfrutó de unos días de relax junto a su mujer, Sofía Calzetti y sus hijos Benjamín y Olivia en Nueva York

Una tierna postal del "Kun" con su hija Olivia (1), que tiene con su mujer Sofía Calzetti

Entre paseos por los rincones más emblemáticos de Manhattan, caminatas por Central Park y visitas a algunos de los miradores más impresionantes de la Gran Manzana, vivieron unos días soñados y sin horarios, y muchos de esos momentos quedaron inmortalizados en las postales que el ex futbolista quiso compartir con sus seguidores.

Benjamín con la pequeña Olivia en brazos en un paso por Central Park

ESTRELLA EN LAS REDES

“Siempre soñamos con celebrar este momento de una forma muy especial, pero también íntima, rodeados de las personas que nos acompañaron a lo largo de nuestra historia. La boda será en Marbella el 30 de agosto, en un castillo que parece sacado de un cuento de hadas”, nos dice Camila Guiribitey (38), una influencer latina con millones de seguidores.

“Lo más lindo es que la idea de renovar los votos fue de mi marido”, cuenta Camila sobre la romántica sorpresa que Juan Carlos le preparó frente al Coliseo de Roma durante un viaje por la Alta Moda de Dolce & Gabbana

Además de sus familiares, están invitados Gloria y Emilio Estefan y Marc Anthony y Nadia Ferreira, entre otros famosos. Nacida en La Habana, Cuba, y radicada en Miami desde su infancia, la creadora de contenido construyó una comunidad de cuatro millones de followers que siguen de cerca su día a día, sus viajes, sus momentos familiares y los proyectos que comparte en redes.

“Escondió el anillo y me volvió a pedir matrimonio. Además, hace un mes cambió la piedra, así que ahora tiene un poco de nuestra historia pasada y presente”, revela

Aunque se graduó de odontóloga, al igual que su padre, fue su carisma frente a cámara y su conexión con el público lo que la llevó a transformar las plataformas digitales en una profesión. El gran impulso llegó con su canal de YouTube El mundo de Camila, donde comenzó a publicar contenido de manera constante y terminó convirtiéndose en una influencer de lifestyle.

Postal familiar. Camila, con sombrero de ala ancha y canasto de Louis Vuitton, comparte una travesía en barco junto a su marido, Juan Carlos, y sus hijas, Aurora y Alma, que lucen looks marineros idénticos y mini carteras LV, iguales a las de su mamá

Con el tiempo, amplió su perfil con el lanzamiento de MilaMila, su marca de moda. Su historia de amor con Juan Carlos Izquierdo también parece de película. Se conocieron mientras estudiaban Odontología en República Dominicana y, desde entonces, construyeron una vida juntos. Hoy forman una familia junto a sus hijas, Aurora (3) y Alma (2), quienes tendrán un rol muy especial en la celebración con la que renovarán sus votos a diez años de su casamiento.

Una romántica postal de Camila y Juan Carlos durante un viaje, donde la influencer “sacó a pasear” su tote personalizado de Dior

En paralelo a su carrera digital, Camila participó junto a su madre, Tatiana, en el reality Million Dollar Nannies. Ambas suelen mostrarse unidas y comparten además el compromiso con distintas acciones solidarias impulsadas desde la fundación familiar, Guiribitey Family Foundation.

Junto al productor de moda y estilista Nico Freijo, Camila disfrutó de una tarde de compras por Madrid. Llevó el vestido denim “Monogram” de Louis Vuitton combinado con zapatos y cartera de la misma firma

Camila creció en un entorno emprendedor y suele destacar el ejemplo de sus padres, quienes combinaron el desarrollo de sus negocios con iniciativas filantrópicas en distintos países de Latinoamérica. Mientras tanto, la cuenta regresiva para la gran fiesta avanza. Cada detalle de la ceremonia fue pensado para celebrar la familia que formaron. “Lo que comenzó como una idea se convirtió en un evento lleno de intención, amor y muchísima magia. Ver a Aurora y Alma caminando al altar como nuestras flower girls será, sin dudas, uno de los momentos más emotivos de toda la ceremonia. Poder compartir este día con ellas hace que nuestro sueño esté completo”, confiesa.