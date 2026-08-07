Charlotte Casiraghi cumplió 40: quiénes son los amores que marcaron la vida de la hija de Carolina de Mónaco

“Creo que la clave para una relación de amor duradera es cuando ambos tienen una pasión conjunta por la verdad y por la vida”, reveló Charlotte Casiraghi (40) en 2015 a la revista francesa Philosophie Magazine al compartir su deseo constante por encontrar la felicidad y vivir un vínculo sólido y a prueba del paso del tiempo. Reflexiva y eterna enamorada de la vida, la hija de la princesa Carolina de Mónaco protagonizó en los últimos años romances inolvidables que marcaron su vida para siempre.

Si bien están juntos desde hace dos años, Charlotte Casiraghi y el escritor Nicolas Mathieu oficializaron su noviazgo a principios de este año, durante el torneo de tenis Monte-Carlo Masters 2026 Jean Catuffe - Getty Images Europe

El galerista británico Alex Dellal (43) –hijo del magnate millonario dedicado al arte Guy Dellal y de la ex modelo brasileña Andrea de Magalhaes Viera– fue el primer gran amor de la bella monegasca de entonces 21 años. Los novios, que se habían conocido mientras cursaban en el Lycée de París, pasaron a ser una de las parejas más buscadas por los paparazzi.

Escoltada por su primer gran amor, Alex Dellal, la nieta de Grace Kelly llegó a la boda de su tío, el príncipe Alberto II con Charlene Wittstock. Para la ocasión llevó un vestido de cóctel rosa con escote barco de Chanel Sean Gallup - Getty Images Europe

Dellal enseguida fue bienvenido por la familia Grimaldi y recibió su invitación formal para acompañar a Charlotte en la boda de su tío, el príncipe Alberto II, y Charlene en 2011. Estuvieron juntos desde 2007 hasta fines de 2011. Ya para entonces circulaban rumores de romance de Charlotte con el reconocido actor marroquí Gad Elmaleh (55).

“EL HOMBRE MÁS FELIZ DEL MUNDO”

Charlotte y Elmaleh mantuvieron en secreto su relación durante un año, hasta que finalmente decidieron formalizarlo en 2013, durante el tradicional Baile de la Rosa. En diciembre de ese mismo año, la bella monegasca dio a luz a su primer hijo, Raphaël Elmaleh, en el Hospital Princesa Grace de Mónaco Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

Él era quince años mayor que ella y tenía un hijo, Noah (26), nacido de una relación anterior con la modelo, Anne Brochet. Sin embargo, el flechazo entre Charlotte y el comediante fue inevitable. Casiraghi y Elmaleh mantuvieron en secreto su relación durante un año, hasta que finalmente decidieron formalizar en 2013, durante el tradicional Baile de la Rosa. “Lo nuestro no es un cuento de hadas. Las mejores historias son las verdaderas. Con Charlotte fuimos amigos primero, hablamos mucho, nos conocemos mucho. Eso es lo que nos pasó. Hoy soy el hombre más feliz del mundo”, contó el actor entusiasmado.

El 17 de diciembre de 2013, nació el primer hijo de Charlotte, Raphaël Elmaleh, en el Centro Hospitalario Princesa Grace de Mónaco. “Hay mucha felicidad y emoción. Estoy en un momento de mi vida en el que construir una familia es muy importante... Charlotte será la mejor madre del mundo porque es generosa y muy amorosa”, confesó el actor a la revista People. Dos años después, la relación llegó a su fin. La revista francesa Voici dio detalles sobre la ruptura. “Charlotte Casiraghi abandonó definitivamente el piso parisino del actor y volvió a Mónaco con su pequeño Raphaël”. Según Paris Match, la distancia y los viajes constantes del actor debido a su carrera habrían terminado por distanciarlos.

“SÍ, QUIERO”

Charlotte se casó sólo una vez y fue con el realizador francés Dimitri Rassam. La pareja fue descubierta por ¡HOLA! en marzo de 2017, cuando recorría las calles de París.

Tiempos felices. Raphaël Elmaleh, Charlotte, Dimitri Rassam y el pequeño Balthazar en sus brazos, durante los festejos del Día Nacional de Mónaco de 2022 Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Parecían hechos el uno para el otro: habían estudiado en La Sorbona, compartían la pasión por el cine y la literatura y sus madres, Carolina de Mónaco y la ex modelo Carole Bouquet, eran amigas desde hacía décadas. Él –que por ese entonces se estaba separando de la modelo rusa Masha Novoselova, madre de su hija, Darya– le propuso casamiento. El compromiso se hizo oficial durante el Baile de la Rosa en 2018. Allí, la hija de la princesa de Mónaco lució orgullosa su anillo de diamantes y un vestido cubierto de plumas de Yves Saint Laurent que ocultaba con disimulo su incipiente embarazo.

Dimitri y Charlotte desfilan juntos la alfombra roja del Festival de Cannes en 2022 Daniele Venturelli - WireImage

Si bien su plan era casarse ese mismo año, los rumores de crisis y el nacimiento de su hijo Balthazar terminaron por aplazar la boda para el año siguiente. El 1 de junio de 2019, la pareja celebró su enlace civil en el Palacio del Principado de Mónaco y, dos semanas después, organizó la fiesta en la abadía Sainte-Marie de Pierredon, en Saint-Rémy-de-Provence, Francia.

La tapa de ¡HOLA! Argentina con su boda civil celebrada el 1 de junio de 2019 en el Palacio del Principado de Mónaco. Ella lució un espectacular diseño parisino en tono blanco strapless de corte asimétrico de Chanel Eric Mathon-Palais princier Mona - HOLA

Con un hijo en común y luego de siete años de amor, Charlotte y Dimitri se separaron en 2024. “No podemos hablar de fracaso cuando vivimos un romance fuerte y tenemos un hijo maravilloso”, confió Rassam en una entrevista a Paris Match tras su divorcio.

UN NUEVO CAPÍTULO

Charlotte, en jeans y camisa, durante el desfile Alta Costura de París donde Chanel presentó su colección Otoño/Invierno 2026-27 Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Por estos días, Charlotte vive en plenitud su gran historia de amor con el escritor, Nicolas Mathieu (47), a quien conoció hace dos años. Desde entonces, pasean su romance por las calles de París y hasta se dejan ver en eventos públicos, como lo hicieron en abril pasado durante el partido entre el italiano Jannik Sinner y el checo Tomas Machac en el torneo de ATP Rolex Monte Carlo Masters. Junto a Mathieu, la joven filósofa y escritora celebra su cambio de década con el apoyo incondicional de sus dos hijos, Raphaël y Balthazar, sus verdaderos amores.

La hija de la princesa Carolina de Mónaco junto a sus hijos, Raphaël, fruto de su relación con el actor marroquí Gad Elmaleh, y Balthazar, nacido de su matrimonio con el cineasta Dimitri Rassam SC Pool - Corbis - Getty Images Europe

“Intento ser madre lo mejor que puedo con lo que soy. Por supuesto que hay imperfecciones, pero al mismo tiempo creo que lo que realmente cuenta es el amor y el cariño que se da”, reveló Casiraghi. Dedicada de lleno a la promoción de su primer libro en solitario, La Fêlure, publicado este año por la famosa editorial Juilliard, Charlotte busca el equilibrio entre su vocación literaria, su pasión por la moda, la maternidad y el amor. “Todos queremos vivir y expresarnos por lo que somos, seguir nuestro propio camino. Siempre sentí una gran distancia entre la imagen que los demás tenían de mí, una vida muy privilegiada, y lo que realmente sentía en mi interior”, dice.