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Juliana Awada combinó trabajo y esquí en Patagonia acompañada de su hija Antonia Macri

Repartió sus días entre Bariloche y Villa La Angostura

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Una postal bajo cero de Juliana y Antonia, cómplices y sonrientes
Una postal bajo cero de Juliana y Antonia, cómplices y sonrientes

Se la ve radiante, feliz y siempre dispuesta a gozar de su “nueva soltería”. Como suele suceder a esta altura del año, Juliana Awada (52) partió al sur. Instalada en su casa de Cumelén, en Villa La Angostura, la diseñadora disfrutó de la nieve, pero también protagonizó un clip de Cerro Bayo para Galicia Éminent. En su rol de influencer, Juliana compartió con sus 2 millones de seguidores en Instagram uno de sus días en la montaña, entre bajadas espectaculares y momentos de relax después de esquiar al calor del refugio con un delicioso té en mano.

Siempre canchera, llevó camisa leñadora, abrigo de piel y bufanda a tono. Completó con botas de nieve y anteojos
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La ex primera dama dejó en claro su impecable estilo para esquiar en las pistas de Cerro Bayo
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La estadía de Juliana en Patagonia también incluyó acompañar a su hija Antonia Macri (que en octubre festejará sus 15) a Bariloche, donde la más chica de la familia perfeccionó su técnica sobre las tablas con clases durante una semana en el Club Argentino de Ski (CAS), con sede en el Cerro Catedral. Además, Juliana compartió algunas tardes con sus íntimas amigas Javiera Álvarez Echagüe y María Conorti.

Antonia junto a su amiga Cala, la hija de María Conorti.
Antonia junto a su amiga Cala, la hija de María Conorti.
La hija de Macri y Awada, a sus 4 años, tomando clases particulares de esquí en Cerro Bayo
La hija de Macri y Awada, a sus 4 años, tomando clases particulares de esquí en Cerro Bayo
Juliana con su gran amiga Javiera Álvarez Echagüe en el Cerro Catedral
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La diseñadora en la aerosilla rumbo a otra jornada de esquí
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La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
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